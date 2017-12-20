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«Нельзя оставлять без ответа»: в Киеве возмущены отказом Сербии поддержать резолюцию по Крыму
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    «Нельзя оставлять без ответа»: в Киеве возмущены отказом Сербии поддержать резолюцию по Крыму

    18:09  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:09  20 Декабря 2017
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    «Нельзя оставлять без ответа»: Украина возмутилась отказом Сербии поддержать резолюцию по Крыму

    Киев, 20 декабря. На Украине заявили, что голосование Белграда против киевской резолюции по Крыму, в которой говорится о якобы имеющих место нарушениях прав человека на полуострове, ставит под вопрос полноправное членство Сербии в ЕС.

    Такое мнение высказал в интервью украинскому изданию «Обозреватель» заместитель директора Центра «Новая Европа» Сергей Солодкий.

    «Необходимо разобраться, действительно ли Сербия заслуживает того, чтобы двигаться по пути европейской интеграции. И вообще, возможно, стране стоит задуматься о присоединении к Евразийскому союзу», — сказал он.

    Солодкий также заявил, что такое решение Сербии «нельзя оставлять без ответа», и ЕС должен провести с Белградом «серьезный разговор».

    «Нельзя оставлять без ответа»: Украина возмутилась отказом Сербии поддержать резолюцию по Крыму

    Напомним, накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Украины по Крыму. Несмотря на это, киевские политики продолжают возмущаться решением некоторых стран проголосовать против документа или воздержаться от голосования. Так, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко ранее раскритиковала Белоруссию.

    В то же время крымчане встретили принятие документа Генассамблеей ООН жесткой критикой. Об этом они сообщили в соцсетях, напомнив, что на полуострове ситуация сегодня стабильная, и в отличие от Украины, где «миллионы граждан лишены права изучать родные языки», в республике три государственных языка.

    Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за присоединение республики к России. Однако Киев и ряд западных государств решение крымчан не признают.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #крым #сербия #резолюция
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