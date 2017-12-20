Появилось видео ответного удара ДНР по позициям ВСУ, обстрелявшим Горловку

Москва, 20 декабря. Удар ополченцев Донецкой народной республики по позициям украинских силовиков был запечатлен на видео, которое разместил Telegram-канал WarGonzo.

Как стало известно, именно таким образом ДНР ответила на обстрел населенного пункта Горловка со стороны ВСУ. На видео можно увидеть военную технику ВСУ, а также уничтоженные здания в районе размещения украинских силовиков.

Ранее сообщалось, что в результате артиллерийских обстрелов на горловском направлении погиб военнослужащий ДНР. Так, за минувшие сутки ВСУ выпустили почти сто мин различного калибра по северной и западной окраинам Донецка. Обстрелам подвергся также город Горловка и его окрестности.