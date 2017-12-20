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Появилось видео ответного удара ДНР по позициям ВСУ, обстрелявшим Горловку
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    Появилось видео ответного удара ДНР по позициям ВСУ, обстрелявшим Горловку

    18:25  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:25  20 Декабря 2017
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    Появилось видео ответного удара ДНР по позициям ВСУ, обстрелявшим Горловку

    Москва, 20 декабря. Удар ополченцев Донецкой народной республики по позициям украинских силовиков был запечатлен на видео, которое разместил Telegram-канал WarGonzo.

    Как стало известно, именно таким образом ДНР ответила на обстрел населенного пункта Горловка со стороны ВСУ. На видео можно увидеть военную технику ВСУ, а также уничтоженные здания в районе размещения украинских силовиков.

    Ранее сообщалось, что в результате артиллерийских обстрелов на горловском направлении погиб военнослужащий ДНР. Так, за минувшие сутки ВСУ выпустили почти сто мин различного калибра по северной и западной окраинам Донецка. Обстрелам подвергся также город Горловка и его окрестности.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #днр #донбасс
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