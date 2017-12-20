Грызлов объяснил, почему Киев игнорирует минские соглашения

Минск, 20 декабря. Позиция некоторых западных политиков позволяет Киеву не соблюдать минские соглашения, заявил полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов после встречи контактной группы.

Грызлов объяснил, почему украинская сторона продолжает игнорировать требования минских соглашений.

«К сожалению, позиция ряда западных политиков позволяет Киеву не соблюдать свои обязательства, отраженные в международно признанных минских соглашениях», — констатировал российский полпред.

В качестве одного из «ярких примеров» он привел обязательство по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, которое ВСУ не по-прежнему не выполнили.

Ранее украинские силовики обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики на День Святого Николая. Под огнем оказались жилые дома и больницы. В результате нападения ВСУ пострадала одна женщина.