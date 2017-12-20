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Политика
Грызлов объяснил, почему Киев игнорирует минские соглашения
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    Грызлов объяснил, почему Киев игнорирует минские соглашения

    18:15  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:15  20 Декабря 2017
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    Грызлов объяснил, почему Киев игнорирует минские соглашения

    Минск, 20 декабря. Позиция некоторых западных политиков позволяет Киеву не соблюдать минские соглашения, заявил полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов после встречи контактной группы.

    Грызлов объяснил, почему украинская сторона продолжает игнорировать требования минских соглашений.

    «К сожалению, позиция ряда западных политиков позволяет Киеву не соблюдать свои обязательства, отраженные в международно признанных минских соглашениях», — констатировал российский полпред.

    В качестве одного из «ярких примеров» он привел обязательство по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, которое ВСУ не по-прежнему не выполнили.

    Грызлов объяснил, почему Киев игнорирует минские соглашения

    Ранее украинские силовики обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики на День Святого Николая. Под огнем оказались жилые дома и больницы. В результате нападения ВСУ пострадала одна женщина.

    Автор: Катерина Тимошенская
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