Аэропорт Ариш подвергся обстрелу боевиков ИГ по время визита глав Минобороны и МВД Египта

Ариш, 20 декабря. Боевики «Исламского государства»1 обстреляли из ПТРК аэропорт Ариш во время визита двух египетских министров.

Министерство обороны Египта сообщило, что накануне во время приезда главы военного ведомства Седки Собхи и министра внутренних дел Магди Абдель Гаффар по объектам аэродрома быль открыт огонь из противотанкового ракетного комплекса. В результате атаки погиб подполковник Вооруженных сил Египта Исмаил аш-Шихаби и его второй пилот. Военный вертолет получил серьезные повреждения.

Военные оперативно начали поиски боевиков в районе Ариш и вступили в перестрелку с обнаруженными террористами. По предварительным данным пять нападавших были уничтожены. В перестрелке погиб майор Ваэль Мухаммед Камаль.

Подконтрольное «Халифату» медиа-агентство опубликовало заявление террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которая взяла на себя ответственность за теракт. Боевики заявили, что целенаправленно устроили засаду на министра внутренних дел Египта и главу военного ведомства страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.