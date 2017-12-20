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    Главные новости 20 декабря

    19:00  20 Декабря 2017
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    Главные новости 20 декабря

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 20 декабря.

    Вывод российских военных наблюдателей из состава Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) стал одной из тем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая вышла на канале «Россия 1» «Мы не испугались, мы вас послали»: Соловьев о выходе РФ из СЦКК.

    Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин рассказал, что выступление школьника Николая Десятниченко в бундестаге привело к травле подростка. Губернатор ЯНАО рассказал, к чему привело выступление школьника в бундестаге.

    Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) попытались пересечь сирийский район Ат-Танф, расположенный возле Ирака и Иордании, на территории которого расположена военная база США. Боевики ИГ предприняли попытку пересечь сирийский район Ат-Танф – Пентагон.

    САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы; «Хайят Тахрир аш-Шам» отступает в провинции Идлиб. Сирия новости 20 декабря 07.00: САА успешно продвигается к авиабазе Абу-Духур; «Ахрар аш-Шам» стягивает свои силы на северо-восток Хамы.

    Эксперты аналитического центра «Автостат» опубликовали рейтинг самых популярных автомобилей в Москве за ноябрь. Эксперты назвали самые популярные авто в Москве.

    Граждане Украины недовольны ситуацией в стране, затянувшийся кризис политической системы может привести к тому, что Киев по сценарию Донбасса и Крыма отделится от Украины, считает народный депутат Украины Юлия Тимошенко. Тимошенко заявила, что Киев может отделиться от Украины по сценарию Крыма и Донбасса.

    Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, которая осуждает якобы имеющие место в Крыму нарушения прав человека. Видеодайджест новостей, утро 20 декабря 2017 года.

    Украина приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по ситуации в области прав человек в Крыму, говорится в официальном сообщении на сайте украинского МИД. Сенатор Морозов о резолюции ООН: Крым надежно защищен российской армией.

    Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. В Совфеде ответили на принятие резолюции по Крыму в ГА ООН: Ситуация меняется.

    Крупнейший российский портал «Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы уходящего года по версии пользователей. «Яндекс» назвал лучшие фильмы этого года по версии «Кинопоиска».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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