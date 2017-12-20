Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Оленегорска перерезал горло своему знакомому
Политика
Лондон объявил о коротком визите Джонсона в Москву
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Лондон объявил о коротком визите Джонсона в Москву

    18:11  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:11  20 Декабря 2017
    112

    Лондон объявил о коротком визите Джонсона в Москву

    Лондон, 20 декабря. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон планирует приехать в российскую столицу 22 декабря 2017 года. Данную информацию в среду журналистам подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

    «Визит состоится 22 декабря и будет достаточно коротким», – цитирует слова британского дипломата РИА Новости.

    Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассказал о том, что он не верит в возможность перезагрузки политического диалога между Лондоном и Москвой на данном этапе. Министр также выступил за продление срока действия антироссийских санкций.

    Непосредственно заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Алексей Чепа указал на то, что подобные заявления Джонсона могут негативно отразиться на визите последнего в Москву.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #джонсон #рф #британия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть