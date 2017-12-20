Лондон объявил о коротком визите Джонсона в Москву

Лондон, 20 декабря. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон планирует приехать в российскую столицу 22 декабря 2017 года. Данную информацию в среду журналистам подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

«Визит состоится 22 декабря и будет достаточно коротким», – цитирует слова британского дипломата РИА Новости.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон рассказал о том, что он не верит в возможность перезагрузки политического диалога между Лондоном и Москвой на данном этапе. Министр также выступил за продление срока действия антироссийских санкций.

Непосредственно заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Алексей Чепа указал на то, что подобные заявления Джонсона могут негативно отразиться на визите последнего в Москву.