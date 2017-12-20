Эксперт рассказал о планах Варшавы лишить Киев «серых газовых схем»

Варшава, 20 декабря. Польша планирует поставлять Украине от шести до восьми миллиардов кубометров газа в год, в том числе по газопроводу Baltic Pipe. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Наимский напомнил, что в июне Польша и Дания подписали меморандум о совместном строительстве газопровода Baltic Pipe. Документ предусматривает принятие окончательного решения по реализации инвестиций в 2018 году и завершению строительства газопровода к октябрю 2022 года.

«Планы таких инвестиций уже есть и должны быть реализованы в то же время, что и Baltic Pipe. Мы строим соединение с Литвой и Словакией. Есть согласованный график такого соединения с Чехией. Мы разработали также соединение с Украиной», — сказал Наимский в интервью еженедельнику Gazeta Polska.

Он также добавил, что после ввода в эксплуатацию Baltic Pipe Польша сможет получать до 10 миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, расширение газового порта в польском городе Свиноуйсьце позволит Варшаве увеличить импорт газа до 18 миллиардов кубометров в год.

По словам Наимского, в настоящее время Польша поставляет Украине около двух миллиардов кубометров газа в год, однако Варшава планирует в четыре раза увеличить объем поставок природного газа Киеву.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, 18 миллиардов кубометров газа в год смогут покрыть не только потребности Польши, но ряда соседних стран. В качестве претендентов Варшава рассматривает Литву, Словакию, Чехию и Украину. Однако в нынешней ситуации Киеву невыгодно покупать голубое топливо у Польши, так как власти Украины устраивает «серая газовая схема », при которой российский реверсный газ закупается у европейских трейдеров, а разницу в стоимости украинские чиновники кладут себе в карман.

«Их полностью утраивает текущая цена и способ закупок, поэтому они не станут делиться деньгами с Польшей и Норвегией за газ из Baltic Pipe или с США за поставки СПГ через порт Свиноуйсьце», — сказал Юшков в комментарии «Экономика сегодня».

Он также добавил, что Польша пытается стать страной-транзитером, прогоняя через свою территорию миллиарды кубов газа и пополняя бюджет на сотни миллионов долларов в год.