Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Сибирь» разгромила «Югру» на домашнем льду со счетом 6:1
Экономика
Эксперт рассказал о планах Варшавы лишить Киев «серых газовых схем»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт рассказал о планах Варшавы лишить Киев «серых газовых схем»

    20:36  20 Декабря 2017  /обновлено: 20:36  20 Декабря 2017
    58

    Эксперт рассказал о планах Варшавы лишить Киев «серых газовых схем»

    Варшава, 20 декабря. Польша планирует поставлять Украине от шести до восьми миллиардов кубометров газа в год, в том числе по газопроводу Baltic Pipe. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

    Наимский напомнил, что в июне Польша и Дания подписали меморандум о совместном строительстве газопровода Baltic Pipe. Документ предусматривает принятие окончательного решения по реализации инвестиций в 2018 году и завершению строительства газопровода к октябрю 2022 года.

    «Планы таких инвестиций уже есть и должны быть реализованы в то же время, что и Baltic Pipe. Мы строим соединение с Литвой и Словакией. Есть согласованный график такого соединения с Чехией. Мы разработали также соединение с Украиной», — сказал Наимский в интервью еженедельнику Gazeta Polska.

    Он также добавил, что после ввода в эксплуатацию Baltic Pipe Польша сможет получать до 10 миллиардов кубометров газа в год. Кроме того, расширение газового порта в польском городе Свиноуйсьце позволит Варшаве увеличить импорт газа до 18 миллиардов кубометров в год.

    По словам Наимского, в настоящее время Польша поставляет Украине около двух миллиардов кубометров газа в год, однако Варшава планирует в четыре раза увеличить объем поставок природного газа Киеву.

    По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, 18 миллиардов кубометров газа в год смогут покрыть не только потребности Польши, но ряда соседних стран. В качестве претендентов Варшава рассматривает Литву, Словакию, Чехию и Украину. Однако в нынешней ситуации Киеву невыгодно покупать голубое топливо у Польши, так как власти Украины устраивает «серая газовая схема », при которой российский реверсный газ закупается у европейских трейдеров, а разницу в стоимости украинские чиновники кладут себе в карман.

    «Их полностью утраивает текущая цена и способ закупок, поэтому они не станут делиться деньгами с Польшей и Норвегией за газ из Baltic Pipe или с США за поставки СПГ через порт Свиноуйсьце», — сказал Юшков в комментарии «Экономика сегодня».

    Он также добавил, что Польша пытается стать страной-транзитером, прогоняя через свою территорию миллиарды кубов газа и пополняя бюджет на сотни миллионов долларов в год.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #украина #газ #варшава #польлша
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть