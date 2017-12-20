Контактная группа договорилась о новогоднем перемирии в Донбассе

Москва, 20 декабря. Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе высказалась за прекращение огня с 00.00 23 декабря, заявил полпред России при данной группе Борис Грызлов.

«Контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 часов 23 декабря 2017 года», — заявил Грызлов журналистам.

По его словам, контактная группа также подчеркнула необходимость новогоднего перемирия в Донбассе перед праздниками.

Кроме того, было выражено желание провести обмен пленными до Нового года, учитывая ранее достигнутые договоренности.

Полпред также добавил, что позиция некоторых западных политиков позволяет украинской стороне не выполнять обязательства по минским соглашениям.

«К сожалению, позиция ряда западных политиков позволяет Киеву не соблюдать свои обязательства», — цитирует Грызлова ТАСС.

В качестве примера полпред привел факт того, что Киев до сих пор не выполнил обязательство по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.