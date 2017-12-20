Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Оленегорска перерезал горло своему знакомому
Украина
Контактная группа договорилась о новогоднем перемирии в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Контактная группа договорилась о новогоднем перемирии в Донбассе

    18:05  20 Декабря 2017  /обновлено: 18:05  20 Декабря 2017
    529

    Контактная группа договорилась о новогоднем перемирии в Донбассе

    Москва, 20 декабря. Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе высказалась за прекращение огня с 00.00 23 декабря, заявил полпред России при данной группе Борис Грызлов.

    «Контактная группа подтвердила приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 часов 23 декабря 2017 года», — заявил Грызлов журналистам.

    По его словам, контактная группа также подчеркнула необходимость новогоднего перемирия в Донбассе перед праздниками.

    Кроме того, было выражено желание провести обмен пленными до Нового года, учитывая ранее достигнутые договоренности.

    Полпред также добавил, что позиция некоторых западных политиков позволяет украинской стороне не выполнять обязательства по минским соглашениям.

    «К сожалению, позиция ряда западных политиков позволяет Киеву не соблюдать свои обязательства», — цитирует Грызлова ТАСС.

    В качестве примера полпред привел факт того, что Киев до сих пор не выполнил обязательство по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #донбасс #украина #грызлов
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть