Сирия, 20 декабря. «Ан-Нусра»*** начала поиски союзников в провинциях Хама и Идлиб. Отношения между курдами и Багдадом в Ираке вновь обострились. В окрестностях города Хомс прогремел взрыв, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: окружили боевиков «Ан-Нусры» в юго-западной части провинции Дамаск.

«Тахрир Аш-Шам»: утверждает, что отбила атаку САА к северо-западу от Алеппо; обрела нового союзника в южной части Алеппо; получит помощь от группировки «Нур Ад-Дин Аз-Зенки» в Идлибе; заявляет, что боевики взяли в плен одного из командиров САА на севере Хамы.

Курды: приняли участие в разгоне демонстраций в Ираке.

Провинция Дамаск

В результате серии массированных атак подразделения Сирийской арабской армии (САА) смогли окружить порядка 150 боевиков исламистской коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» в районе населенных пунктов Мугр Аль-Мир и Тал Малван. Об этом на своей странице в Twitter (IvanSidorenko1) сообщает военный источник. Отмечается, что силы террористической группировки, базирующиеся в окрестностях города Бейт Джинн, не имеют возможности помочь им. Ранее правительственные войска установили контроль над ключевыми дорогами, по которым проходили стратегически значимые маршруты поставок исламистов. Командование САА планирует разбить анклав боевиков в Западной Гуте на две части, чтобы ослабить отряды «Тахрир Аш-Шам» и не допустить их объединения с другим анклавом, находящимся на территории соседней провинции Эль-Кунейтра.

Провинция Алеппо

Оппозиционный Telegram-канал EMC News Center утверждает, что боевики смогли отбить атаку сирийских войск на окраине города Аль-Байянун к северо-западу от Алеппо. Тем не менее никаких сообщений о начале наступления армии САР на этом направлении не поступало. Данная информация, таким образом, нуждается в проверке. Стоит отметить, что подконтрольные радикалам новостные ресурсы в соцсетях регулярно тиражируют дезинформирующие сведения, дабы поднять боевой дух в своих отрядах.

Этот же источник сообщает о том, что к исламистам «Джебхат Ан-Нусры»1, воюющим против правительственной армии в южной части провинции, присоединились также боевики исламистской группировки «Джейш Аль-Бадия». В настоящее время наиболее тяжелые столкновения по-прежнему отмечаются в районе поселков Расм Сайяла и Рамла.

Провинция Хомс

В окрестностях города Хомс, подконтрольного правительственным силам, прогремел мощный взрыв. Информация об этом появилась на оппозиционном новостном портале Homs Media Center. Также была опубликована фотография, на которой запечатлен густой столб дыма. Сведений о причинах взрыва источник не приводит. Напомним, к северу от административного центра провинции находится анклав вооруженной оппозиции, внутри которого, в частности, базируются террористы «Тахрир Аш-Шам». Кроме того, как предполагают местные активисты, взрыв мог произойти в результате обстрела со стороны ряда оппозиционных группировок, которые уже неоднократно нарушали режим тишины в этом районе.

Провинция Идлиб

Представители исламистского формирования «Нур Ад-Дин Аз-Зенки» заявили о том, что часть сил группировки присоединится к террористам «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 в борьбе с сирийской армией на юге провинции Идлиб и на севере соседнего региона — Хамы. Слова главарей антиправительственного формирования на своей странице в социальной сети Twitter (BilalKareem) передал оппозиционный журналист Биляль Карим. По его данным, отряды «Нур Ад-Дин Аз-Зенки» находятся в пути и будут на передовой уже в ближайшее время. Идлиб почти полностью контролируется вооруженными группировками, и «Тахрир Аш-Шам» самая влиятельная из них. В преддверии начала полномасштабной антитеррористической кампании САА в этом регионе главари «Нусры» активизировали работу по привлечению сторонников из других формирований.

Провинция Хама

Два боевика одной из исламистских группировок погибли в результате взрыва мины, которую радикалы пытались обезвредить, на окраине оккупированного города Калаат Аль-Мудик, расположенного на северо-западе от Хамы, сообщает информационное агентство Masar Press Net. Сведения о том, кем именно было установлено взрывное устройство, выясняются. Важно отметить, что в регионе нередко фиксируются столкновения между отдельными формированиями так называемой вооруженной оппозиции.

Террористы «Тахрир Аш-Шам» взяли в плен одного из командиров сирийской армии в ходе боев в районе населенного пункта Аль-Мушейрифа на границе провинций Хама и Идлиб, утверждает подконтрольный радикалам канал в Telegram EMC Media Center. Эти сведения пока проверяются. Напомним, правительственные силы ведут наступательную операцию на позиции боевиков на этом направлении при поддержке ВКС РФ.

Ирак

Спикер парламента Салим Аль-Джубури призвал к соблюдению спокойствия в автономном Иракском Курдистане, подчеркнув, что демонстрации местных жителей против понижения заработной платы являются их конституционным правом до тех пор, пока они не будут выходить за рамки мирных акций. Однако представители Курдистана сообщают, что митингующие прибегали к насилию и вандализму в ходе выступлений, что могло стать угрозой для жизни других граждан. Ранее сообщалось, что в ходе акций протеста в провинции Сулеймания погибло порядка пяти человек, около 80 получили ранения в результате столкновений с солдатами курдского военизированного формирования пешмерга. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади выступил с заявлением о том, что в случае ущемления конституционных прав граждан, иракская армия может выступить против курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)