В России отреагировали на обещание Собчак выплатить Украине компенсацию

Москва, 20 декабря. Известная телеведущая и вероятный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак пообещала, что Россия выплатит Украине компенсацию. Об этом она сказала, отвечая на вопросы украинских журналистов по прямой линии.

«Безусловно, речь может идти о каких-то компенсациях. Можно бесконечно обсуждать, будет ли компенсация, да она должны быть», — подчеркнула она.

Слова Собчак вызвали бурную дискуссию среди российских пользователей соцсетей. Так, например, один из пользователей отмечает, что Собчак пока еще даже не кандидат в президенты, чтобы делать подобные заявления.

«Чтобы стать президентом, надо сначала стать кандидатом. А вот кандидатом Собчак вряд ли собирается стать, потому что понимает, что опозорится на выборах не набрав и показателей обезжиренного молока», — пишет он. «Ну все. Ксюша уже «заработала» украинское гражданство с лихвой! Скатертью дорожка тебе!» — отмечает другой пользователь.

А один из комментаторов сравнил предлагаемую Собчак компенсацию с военной контрибуцией, напомнив, что такие выплаты осуществляет только проигравшая сторона, а Украина пока что никого не победила.