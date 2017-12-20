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В России отреагировали на обещание Собчак выплатить Украине компенсацию
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    В России отреагировали на обещание Собчак выплатить Украине компенсацию

    17:57  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:57  20 Декабря 2017
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    В России отреагировали на обещание Собчак выплатить Украине компенсацию

    Москва, 20 декабря. Известная телеведущая и вероятный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак пообещала, что Россия выплатит Украине компенсацию. Об этом она сказала, отвечая на вопросы украинских журналистов по прямой линии.

    «Безусловно, речь может идти о каких-то компенсациях. Можно бесконечно обсуждать, будет ли компенсация, да она должны быть», — подчеркнула она.

    Слова Собчак вызвали бурную дискуссию среди российских пользователей соцсетей. Так, например, один из пользователей отмечает, что Собчак пока еще даже не кандидат в президенты, чтобы делать подобные заявления.

    В России отреагировали на обещание Собчак выплатить Украине компенсацию

    «Чтобы стать президентом, надо сначала стать кандидатом. А вот кандидатом Собчак вряд ли собирается стать, потому что понимает, что опозорится на выборах не набрав и показателей обезжиренного молока», — пишет он.

    «Ну все. Ксюша уже «заработала» украинское гражданство с лихвой! Скатертью дорожка тебе!» — отмечает другой пользователь.

    А один из комментаторов сравнил предлагаемую Собчак компенсацию с военной контрибуцией, напомнив, что такие выплаты осуществляет только проигравшая сторона, а Украина пока что никого не победила.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #собчак #компенсация
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