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Происшествия
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Видеодайджест новостей, вечер 20 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 20 декабря 2017 года

    Мост через Керченский пролив соединил берега Крыма и Тамани. Магазинам РФ разрешили торговать без чеков из-за массового технического сбоя. Спецслужбы Сирии обнаружили склад оружия к востоку от Хомса.
    17:50 20 Декабря 2017
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    Мост через Керченский пролив соединил берега Крыма и Тамани

    Видеодайджест новостей, вечер 20 декабря 2017 года

    Мостовое полотно Крымского моста длиной 17 километров от Тамани до Крыма полностью собрано. Строители моста через Керченский пролив завершили сборку пролетов автодорожной части транспортного перехода.
    Нить металлоконструкций протянута над Керченским проливом между почти тремя сотнями опорами. Ее общий вес достигает более 100 тысяч тонн.
     

    Российским магазинам разрешили торговать без чеков

    Видеодайджест новостей, вечер 20 декабря 2017 года

    Массовый технический сбой в работе онлайн-касс ряда производителей произошел по всей России. Проблемы начались 20 декабря около часа ночи. Как заявили в Федеральной налоговой службе, владельцев аппаратов не будут привлекать в ответственности за продажу товаров без чеков.
     

    Спецслужбы Сирии обнаружили склад оружия к востоку от Хомса

    Видеодайджест новостей, вечер 20 декабря 2017 года

    Силы безопасности САР обнаружили большое количество оружия и боеприпасов террористов в цистерне, к востоку от административного центра провинции Хомс.
    Запасы представляют собой гранаты к РПГ и мины для минометов, а также множество патронов различных калибров. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на осмотре найденных боеприпасов.
     

    Украина дошла до предела милитаризации: женихов обязали являться в военкомат

    Видеодайджест новостей, вечер 20 декабря 2017 года

    В некоторых регионах Украины мужчин обязали предъявлять приписное удостоверение или военный билет перед заключением брака. Это решение, как отмечают украинские СМИ, связано с соответствующим приказом министерства юстиции страны. Перед свадьбой украинцам необходимо получить все требуемые документы в военкомате
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