Видеодайджест новостей, вечер 20 декабря 2017 года

Нить металлоконструкций протянута над Керченским проливом между почти тремя сотнями опорами. Ее общий вес достигает более 100 тысяч тонн.

Спецслужбы Сирии обнаружили склад оружия к востоку от Хомса

Силы безопасности САР обнаружили большое количество оружия и боеприпасов террористов в цистерне, к востоку от административного центра провинции Хомс.

Запасы представляют собой гранаты к РПГ и мины для минометов, а также множество патронов различных калибров. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на осмотре найденных боеприпасов.