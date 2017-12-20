Видеодайджест новостей, вечер 20 декабря 2017 года

Мост через Керченский пролив соединил берега Крыма и Тамани
Мостовое полотно Крымского моста длиной 17 километров от Тамани до Крыма полностью собрано
. Строители моста через Керченский пролив завершили сборку пролетов автодорожной части транспортного перехода.
Нить металлоконструкций протянута над Керченским проливом между почти тремя сотнями опорами. Ее общий вес достигает более 100 тысяч тонн.
Российским магазинам разрешили торговать без чеков
Массовый технический сбой в работе онлайн-касс ряда производителей произошел
по всей России. Проблемы начались 20 декабря около часа ночи. Как заявили в Федеральной налоговой службе, владельцев аппаратов не будут привлекать в ответственности за продажу товаров без чеков.
Спецслужбы Сирии обнаружили склад оружия к востоку от Хомса
Запасы представляют собой гранаты к РПГ и мины для минометов, а также множество патронов различных калибров. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на осмотре найденных боеприпасов.
Украина дошла до предела милитаризации: женихов обязали являться в военкомат
В некоторых регионах Украины мужчин обязали предъявлять приписное удостоверение
или военный билет перед заключением брака. Это решение, как отмечают украинские СМИ, связано с соответствующим приказом министерства юстиции страны. Перед свадьбой украинцам необходимо получить все требуемые документы в военкомате