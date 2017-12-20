Ирак: неизвестные атаковали шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» около Эрбиля

Эрбиль, 20 декабря. Группа вооруженных людей атаковала подразделение иракской милиции в 50 километрах от Эрбиля.

В населенном пункте Алтун Купри (Прде) группа неизвестных напала на отряд шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), который базировался в данном регионе после вторжения армии Ирака на спорные с курдами территории.

Командующий силами курдского ополчения пешмерга Камаль Киркуки в Алтун Купри сообщил, что шиитское ополчение в результате нападения потеряло два бронированных автомобиля и бронетранспортер. Сообщения о погибших и раненых пока не поступали.

Ранее сообщалось, что крупное наступление армии Ирака и «Хашд аш-Шааби» началось 16 октября текущего года после проведения в Курдистане референдума о независимости от Ирака. Военная операция привела к гуманитарному кризису в курдской автономии, порядка 200 тысяч человек стали беженцами. Местное население начало организовывать вооруженные отряды самообороны.