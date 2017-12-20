Представитель FIL встал на защиту российских спортсменов на заседании в МОК

Москва, 20 декабря. Главный тренер сборной России Альберт Демченко заявил, что во время слушаний комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда в защиту российских спортсменов выступил представитель Международной федерации санного спорта (FIL).

В ходе слушаний были рассмотрены дела серебряных призеров Демченко и Татьяны Ивановой.

Комментируя его итоги, Демченко отметил, что решение будет принято «через три-четыре дня».

По его словам, представитель FIL занял позицию защиты россиян и подтвердил, что регулярно присутствует на заборах допинг-проб.

«Он подтвердил, что после того как спортсмен закручивает пробку, допинг-офицер делает… контрольную проверку емкости на плотность», — добавил Демченко, сообщает агентство «Р-Спорт».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что допинговый скандал вокруг российской олимпийской сборной — безо всякого сомнения — раздувается в преддверии важнейших политических событий в России.