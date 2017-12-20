США в роли «умной Эльзы»: политолог объяснила, почему Вашингтон боится осудить нацизм

Только две страны — США и Украина — проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминации, которую Россия ежегодно вносит на голосование Генеральной Ассамблеи ООН. За документ проголосовали 133 государства, 49 стран, в том числе ведущие страны Евросоюза при голосовании воздержались. Обсуждение того, что Вашингтон и Киев отлично «спелись» по вопросу героизации нацизма, состоялось в программе «Время покажет» на Первом канале. По мнению политолога Каринэ Геворкян, США, голосуя против, проявили подозрительную «предусмотрительность», особенно если вспомнить, как им пригодились бывшие нацисты, в том числе осужденные Нюрнбергским трибуналом после Второй мировой войны.

«Возможно, США выступили в роли «умной Эльзы», которая предусматривает следующие шаги, — отметила Геворкян. — Ведь у предложенной Россией резолюции есть определенные позиции, по которым в перспективе можно быть наказанным».

По мнению политолога, возможно, США, как говорится, «подстилают себе соломки» в юридическом плане на случай, если им в будущем придется прятать у себя каких-либо новых нацистов или националистов.

«Если мы поворошим немножечко историю, то увидим, что осужденные Нюрнбергским судом эсэсовцы — высокого класса специалисты, которые были осуждены, скажем на 25 лет, просидели всего два-четыре года. После чего они изумительно работали в Пентагоне, инструктировали американские спецслужбы и т.д. Американцы пригрели у себя очень много высококлассных нацистов».

По мнению Геворкян, ее предположение, что американцы и на этот раз готовятся привечать у себя новых нацистов, не кажется ей фантастическим.

«С этой точки зрения, это весьма «предусмотрительно», особенно если вспомнить, что именно Соединенные Штаты досрочно освободили огромное количество нацистов и эсэсовцев, осужденных Нюрнбергским трибуналом», — подчеркнула она.

С этим мнением согласился историк и дипломат Николай Платошкин, который рассказал, что ЦРУ каждый год тайно ввозит в Соединенные Штаты сотни людей, предоставляя им американское гражданство и работу.

Эта практика, по словам историка, помогла освободить из тюрем и легализовать в США сотни нацистских преступников.