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Украина
Евросоюз выдвинул Украине список новых требований для безвиза
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    Евросоюз выдвинул Украине список новых требований для безвиза

    17:27  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:27  20 Декабря 2017
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    Евросоюз выдвинул Украине список новых требований для безвиза

    Киев, 20 декабря. Власти Евросоюза выдвинули Украине список требований для возобновления запущенного процесса визовой либерализации. Об этом говорится в одном из отчетов Еврокомиссии.

    «В целом критерии визовой либерализации продолжают выполняться. Однако, учитывая последние события, нужно предпринять немедленные действия с целью обеспечить полную имплементацию и стабильность уже осуществленных реформ», — отмечается в документе.

    Евросоюз выдвинул Украине список новых требований для безвиза

    В частности, ЕС требует, чтобы Украина усилила сотрудничество с институтами ЕС для предотвращения рисков нелегальной миграции, активно информировала населения о правах и обязанностях при путешествии в Европу и обеспечила устойчивость антикорруционных реформ.

    Кроме того, Киев должен немедленно восстановить авторитет антикоррупционной прокуратуры, отменить поправки закон  об электронном декларировании доходов антикоррупционных активистов и усилить борьбу с организованной преступностью, пишут украинские СМИ.

    Напомним, что ранее ЕС приостановил механизм безвизового режима из-за невыполнения ряда условий со стороны Украины.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #безвизовый режим #ес
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