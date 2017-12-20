Евросоюз выдвинул Украине список новых требований для безвиза

Киев, 20 декабря. Власти Евросоюза выдвинули Украине список требований для возобновления запущенного процесса визовой либерализации. Об этом говорится в одном из отчетов Еврокомиссии.

«В целом критерии визовой либерализации продолжают выполняться. Однако, учитывая последние события, нужно предпринять немедленные действия с целью обеспечить полную имплементацию и стабильность уже осуществленных реформ», — отмечается в документе.

В частности, ЕС требует, чтобы Украина усилила сотрудничество с институтами ЕС для предотвращения рисков нелегальной миграции, активно информировала населения о правах и обязанностях при путешествии в Европу и обеспечила устойчивость антикорруционных реформ.

Кроме того, Киев должен немедленно восстановить авторитет антикоррупционной прокуратуры, отменить поправки закон об электронном декларировании доходов антикоррупционных активистов и усилить борьбу с организованной преступностью, пишут украинские СМИ.

Напомним, что ранее ЕС приостановил механизм безвизового режима из-за невыполнения ряда условий со стороны Украины.