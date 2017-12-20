Ставропольский взрывник намеренно приехал в город для совершения теракта — следствие

Москва, 20 декабря. Ставропольский взрывник намеренно приехал в город, чтобы совершить с нем теракт, сообщили источники Федерального агентства новостей в следственных органах.

По информации следствия, устроивший взрыв в жилом доме Ставрополя преступник намеренно приехал в город, чтобы совершить теракт. Как уточнили источники, он прибыл в Ставрополь около часа дня и снял там квартиру на стуки, где спустя некоторое время и взорвал гранату.

Ранее появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали злоумышленника, устроившего взрыв гранаты в жилом доме. В съемной квартире сработало кустарное взрывное устройство до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте. Жильцов дома, где произошел теракт, экстренно эвакуировали.