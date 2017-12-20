Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Десятилетняя девочка сломала ногу на надувном батуте в Новосибирске
Происшествия
Ставропольский взрывник намеренно приехал в город для совершения теракта — следствие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ставропольский взрывник намеренно приехал в город для совершения теракта — следствие

    17:32  20 Декабря 2017
    41

    Ставропольский взрывник намеренно приехал в город для совершения теракта — следствие

    Москва, 20 декабря. Ставропольский взрывник намеренно приехал в город, чтобы совершить с нем теракт, сообщили источники Федерального агентства новостей в следственных органах.

    По информации следствия, устроивший взрыв в жилом доме Ставрополя преступник намеренно приехал в город, чтобы совершить теракт. Как уточнили источники, он прибыл в Ставрополь около часа дня и снял там квартиру на стуки, где спустя некоторое время и взорвал гранату.

    Ставропольский взрывник намеренно приехал в город для совершения теракта — следствие

    Ранее появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов ликвидировали злоумышленника, устроившего взрыв гранаты в жилом доме. В съемной квартире сработало кустарное взрывное устройство до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте. Жильцов дома, где произошел теракт, экстренно эвакуировали.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #взрыв #теракт #ставрополь
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть