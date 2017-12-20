Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Десятилетняя девочка сломала ногу на надувном батуте в Новосибирске
Спорт
МОК опубликовал требования к форме россиян на Олимпиаде-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МОК опубликовал требования к форме россиян на Олимпиаде-2018

    17:29  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:29  20 Декабря 2017
    50

    МОК опубликовал требования к форме россиян на Олимпиаде-2018

    Москва, 20 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальный список требований к экипировке российских спортсменов, которые примут участие в зимней Олимпиаде 2018 года.

    Список, представленный на сайте МОК, составляет 13 пунктов. В тексте отмечается, что форма спортсменов, их аксессуары и инвентарь не могут содержать герб РФ или эмблему Олимпийского комитета России (ОКР). Цветовая гамма формы и эмблемы не должна сочетаться с российским триколором. Однако элементы одежды могут содержать цвета флага РФ.

    Кроме того, представители МОК выбрали вариант логотипа для спортсменов из России.

    МОК опубликовал требования к форме россиян на Олимпиаде-2018

    На форме олимпийцев во время торжественной церемонии открытия Олимпиады-2018, а также в ходе выступлений и тренировок, может быть изображена аббревиатура OAR (Olympic Athlete from Russia) или надпись «Олимпийский спортсмен из России». Шрифт надписи должен быть единым, а его размер не должен превышать площади, на которой будет размещена сама надпись.

    Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #мок #олимпиада
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть