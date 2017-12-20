МОК опубликовал требования к форме россиян на Олимпиаде-2018

Москва, 20 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальный список требований к экипировке российских спортсменов, которые примут участие в зимней Олимпиаде 2018 года.

Список, представленный на сайте МОК, составляет 13 пунктов. В тексте отмечается, что форма спортсменов, их аксессуары и инвентарь не могут содержать герб РФ или эмблему Олимпийского комитета России (ОКР). Цветовая гамма формы и эмблемы не должна сочетаться с российским триколором. Однако элементы одежды могут содержать цвета флага РФ.

Кроме того, представители МОК выбрали вариант логотипа для спортсменов из России.

На форме олимпийцев во время торжественной церемонии открытия Олимпиады-2018, а также в ходе выступлений и тренировок, может быть изображена аббревиатура OAR (Olympic Athlete from Russia) или надпись «Олимпийский спортсмен из России». Шрифт надписи должен быть единым, а его размер не должен превышать площади, на которой будет размещена сама надпись.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.