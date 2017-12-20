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Ляшко требует выхода Украины из состава ООН после принятия резолюции по Крыму
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    Ляшко требует выхода Украины из состава ООН после принятия резолюции по Крыму

    17:49  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:49  20 Декабря 2017
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    Ляшко требует выхода Украины из состава ООН после принятия резолюции по Крыму

    Киев, 20 декабря. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что Украина должна выйти из состава ООН, если большинство стран-членов не будут поддерживать инициативы Киева.

    Ляшко возмутился, что тем фактом, что антироссийскую резолюцию по Крыму подержали всего лишь 70 стран, составляющие в ООН меньшинство.

    «Я вчера смотрю победоносные возгласы президента Порошенко, министерства иностранных дел, где они чуть ли не до потолка скачут, «какая прекрасная резолюция Генассамблеи ООН», — заявил Ляшко в эфире телеканала «112 Украина».

    Он также добавил, что в ходе голосования 76 стран воздержались и 26 стран высказались против антироссийской резолюции, отметив, что из 200 стран-членов ООН более половины безразличны к будущему Украины. По его словам, результаты голосования свидетельствую о том, что «ООН в сегодняшнем виде недееспособна», так как организация якобы не в состоянии «отвечать на современные вызовы».

    «Это пустая трата денег, куда мы платим уставные взносы. Поэтому либо ООН будет реформирована, либо, я считаю, Украина должна выйти из ООН», — добавил Ляшко.

    Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. Резолюцию поддержали 70 государств. Среди тех, кто проголосовал за инициативу, большинство европейских стран и США.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #оон #резолюция #ляшко
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