Украина не прошла тест: отказ Киева голосовать за резолюцию против нацизма возмутил историка

Соединенные Штаты и Украина были единственными странами, голосовавшими в Генеральной Ассамблее ООН против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. За документ, который Россия ежегодно вносит в ГА ООН, проголосовали 133 государства, 49 стран воздержалось. Постоянные участники программы «Время покажет» на Первом канале — американский политолог Марк Наклз и украинская журналистка Янина Соколовская в ходе дискуссии назвали российскую резолюцию «дефективной». Историк Николай Платошкин напомнил Соколовской о совести.

«Вам не кажется, что если только две страны видят в этой резолюции некий общий «дефект», то с этими странами что-то не так? — спросил у Соколовской ведущий Антон Шейнин. — Возможно, у США и Украины имеется какая-то общая болезнь?»

«Украина, конечно, не будет голосовать ни за какую российскую резолюцию, даже против нацизма, — заявила Соколовская. — Для нас это все равно будет российская пропаганда, и мы голосовать за нее не будем. Для нас важно, что в ООН сейчас признали, что в Крыму нарушаются права человека, за это проголосовало большинство стран. А за ваши российские инсинуации мы, конечно, не будем голосовать».

(Напомним, Генассамблея ООН большинством голосов приняла антироссийскую резолюцию о якобы нарушении прав человека в Крыму. Москва уже высказала категорическое несогласие с этим документом.)

«То есть, для всех стран, голосовавших за российскую резолюцию против нацизма, это нормальный документ, а для Янины и для Марка — это российские «инсинуации»», — отметил Антон Шейнин.

«Нацизма на Украине нет, — стала уверять Соколовская, пытаясь оправдать позицию Киева. — Все точки в нацизме поставил Нюрнбергский процесс, дополнительные резолюции ни к чему».

«Это не так. Это был тест для тех, кто пытался эту точку — Нюрнбергский процесс — превратить в многоточие, и Украина этот тест не прошла», — отметил ведущий.

То, что Украина не прошла тест на осуждение нацизма, подтвердил историк и дипломат Николай Платошкин, который резко осудил позицию Янины Соколовской.

Платошкин напомнил, что Украина сегодня прославляет известных националистов, в том числе Степана Бандеру и Романа Шухевича, который в годы Второй мировой войны возглавлял Украинскую повстанческую армию — боевое крыло запрещенной в РФ Организации украинских националистов (ОУН).

«В 1942 году Шухевич был капитаном батальона СС», — напомнил Платошкин.

Однако Соколовская отказалась признать Шухевича нацистом, поскольку он, по ее словам, так же, как и Бандера, не было осужден на Нюрнбергским процессе.

«Когда у вас кончаются пропагандистские месседжи вы ездите на теме Великой Отечественной войны», — заявила она Платошкину.

Платошкин напомнил о нацистских «подвигах» эсэсовской дивизии «Галичина», сформированной из украинских коллаборационистов и признанной в Нюрнберге преступной организацией.

«То, что в честь военного преступника Шухевича у вас на Украине названы улицы, означает, что вы героизируете нацизм», — заявил историк, обращаясь к Соколовской.

«Кто его признал военным преступником? Назовите!» — продолжала наседать Соколовская.

«Нами, совестью мира это признано, он признан преступникам, и такие, как [президент Украины Петр] Порошенко и [спикер Рады Андрей] Парубий и другие тоже понесут наказание», — заявил Платошкин.

«Да вы что? Россия — совесть мира?!» — изобразила возмущение Соколовская, повторив неоднократно опровергнутые Москвой обвинения относительно Крыма и Донбасса.