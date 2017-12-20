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Глава Меджлиса предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в Прибалтику
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    Глава Меджлиса предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в Прибалтику

    17:52  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:52  20 Декабря 2017
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    Глава Меджлиса предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в Прибалтику

    Киев, 20 декабря. Переговоры по урегулированию кризиса в Донбассе следует перенести из Минска в другую страну из-за позиции Белоруссии на голосовании в ООН по крымскому вопросу, заявил глава крымско-татарского Меджлиса1 Рефат Чубаров.

    Глава запрещенного в России Меджлиса возмущен отказом Белоруссии и ряда других стран поддержать антироссийскую резолюцию ООН по Крыму.

    «Мы должны обратить особое внимание на наши взаимоотношения с Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном, объединившихся вокруг России, страны-агрессора, и выступивших с позорной позицией, проголосовав против резолюции», — заявил он, выступая в Верховной раде.

    Он напомнил, что Белоруссия обеспечивает площадку для переговоров по Донбассу. По его мнению, позиция Минска в ООН не совместима с этой функцией Белоруссии.

    Глава Меджлиса предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в Прибалтику

    «Итак, абсолютно уверен, что должны предлагать другую страну для обеспечения условия для переговоров для обеспечения территориальной целостности Украины и прекращения российской агрессии», — констатировал Чубаров.

    Как передает «Политнавигатор», в кулуарах он добавил, что площадкой для встреч конфликтующих сторон могла бы стать одна из стран Прибалтики.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #белоруссия #донбасс #оон #крым #переговоры #минск #чубаров #прибалтика
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