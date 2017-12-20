Глава Меджлиса предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в Прибалтику

Киев, 20 декабря. Переговоры по урегулированию кризиса в Донбассе следует перенести из Минска в другую страну из-за позиции Белоруссии на голосовании в ООН по крымскому вопросу, заявил глава крымско-татарского Меджлиса1 Рефат Чубаров.

Глава запрещенного в России Меджлиса возмущен отказом Белоруссии и ряда других стран поддержать антироссийскую резолюцию ООН по Крыму.

«Мы должны обратить особое внимание на наши взаимоотношения с Белоруссией, Арменией, Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном, объединившихся вокруг России, страны-агрессора, и выступивших с позорной позицией, проголосовав против резолюции», — заявил он, выступая в Верховной раде.

Он напомнил, что Белоруссия обеспечивает площадку для переговоров по Донбассу. По его мнению, позиция Минска в ООН не совместима с этой функцией Белоруссии.

«Итак, абсолютно уверен, что должны предлагать другую страну для обеспечения условия для переговоров для обеспечения территориальной целостности Украины и прекращения российской агрессии», — констатировал Чубаров.

Как передает «Политнавигатор», в кулуарах он добавил, что площадкой для встреч конфликтующих сторон могла бы стать одна из стран Прибалтики.

1 Организация запрещена на территории РФ.