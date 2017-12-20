Оппозиция Сирии надеется обсудить новые зоны деэскалации на «Астане-8»

Москва, 20 декабря. Вооруженная оппозиция Сирии надеется на увеличение числа зон деэскалации в Сирийской республике. По словам главы делегации оппозиции Ахмада Томы, она рассчитывает обсудить этот вопрос на грядущих переговорах в столице Казахстана («Астана-8»).

«Мы хотим увеличения числа зон деэскалации, чтобы ситуация постепенно пришла к полному прекращению огня», — подчеркнул он.

Как отметил Тома, от числа зон деэскалдации зависит улучшение ситуации.

«Чем больше зон деэскалации, тем лучше ситуация, но это нужно обсуждать», — резюмировал он, передает РИА Новости.

Ранее специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН может самостоятельно подготовить предложения по соглашению между Дамаском и сирийской оппозицией в том случае, если будет отсутствовать прогресс на переговорах в Женеве.

Восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии состоится в Астане 21-22 декабря.