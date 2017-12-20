Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Десятилетняя девочка сломала ногу на надувном батуте в Новосибирске
Новости Сирии
Оппозиция Сирии надеется обсудить новые зоны деэскалации на «Астане-8»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Оппозиция Сирии надеется обсудить новые зоны деэскалации на «Астане-8»

    17:30  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:30  20 Декабря 2017
    53

    Оппозиция Сирии надеется обсудить новые зоны деэскалации на «Астане-8»

    Москва, 20 декабря. Вооруженная оппозиция Сирии надеется на увеличение числа зон деэскалации в Сирийской республике. По словам главы делегации оппозиции Ахмада Томы, она рассчитывает обсудить этот вопрос на грядущих переговорах в столице Казахстана («Астана-8»). 

    «Мы хотим увеличения числа зон деэскалации, чтобы ситуация постепенно пришла к полному прекращению огня», — подчеркнул он.

    Как отметил Тома, от числа зон деэскалдации зависит улучшение ситуации.

    «Чем больше зон деэскалации, тем лучше ситуация, но это нужно обсуждать», — резюмировал он, передает РИА Новости.

    Ранее специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что ООН может самостоятельно подготовить предложения по соглашению между Дамаском и сирийской оппозицией в том случае, если будет отсутствовать прогресс на переговорах в Женеве.

    Восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии состоится в Астане 21-22 декабря.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #оппозиция #сирия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть