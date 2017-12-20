Росавиация сократила новогодние чартерные программы шести авиакомпаний

Москва, 20 декабря. Федеральное агентство воздушного транспорта России приняло решение сократить международные чартерные программы полетов у шести авиакомпаний в преддверии новогодних праздников. Соответствующее объявление появилось на сайте Росавиации.

Отмечается, что мера связана с тем, что в шести авиакомпаниях было обнаружено несоответствие чартерных программ полетов.

«Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволят авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров», — пояснили в агентстве воздушного транспорта.

В результате программа чартерных рейсов компании «АЗУР эйр» сокращена на 15%, перевозчика «Роял Флайт» — на 5%.

Остальные компании получили от Росавиации уведомление о необходимости сократить программу полетов. Компании «Якутия» предписано уменьшить количество рейсов на 30%, как и «Саратовским авиалиниям» и «Северному ветру», программа компании «Икар» должна сократиться на 20%.