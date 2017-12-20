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Росавиация сократила новогодние чартерные программы шести авиакомпаний
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    Росавиация сократила новогодние чартерные программы шести авиакомпаний

    17:24  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:24  20 Декабря 2017
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    Росавиация сократила новогодние чартерные программы шести авиакомпаний

    Москва, 20 декабря. Федеральное агентство воздушного транспорта России приняло решение сократить международные чартерные программы полетов у шести авиакомпаний в преддверии новогодних праздников. Соответствующее объявление появилось на сайте Росавиации.

    Отмечается, что мера связана с тем, что в шести авиакомпаниях было обнаружено несоответствие чартерных программ полетов.

    «Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволят авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров», — пояснили в агентстве воздушного транспорта.

    В результате программа чартерных рейсов компании «АЗУР эйр» сокращена на 15%, перевозчика «Роял Флайт» — на 5%.

    Остальные компании получили от Росавиации уведомление о необходимости сократить программу полетов. Компании «Якутия» предписано уменьшить количество рейсов на 30%, как и «Саратовским авиалиниям» и «Северному ветру», программа компании «Икар» должна сократиться на 20%.

    Автор: Федор Веснин
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    #росавиация #авиакомпании #чартерные программы
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