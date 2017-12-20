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Украина
Кабмин Украины продлил на год эмбарго на российские товары
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    Кабмин Украины продлил на год эмбарго на российские товары

    17:43  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:44  20 Декабря 2017
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    Кабмин Украины продлил на год эмбарго на российские товары

    Киев, 20 декабря. Правительство Украины приняло решение продлить до 31 декабря 2018 года действие эмбарго на импорт ряда российских товаров. Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании украинского кабмина.

    Речь идет о постановлении под номером 1146 от 30 декабря 2015 года. К товарам из России применяются льготные ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом Украины. Однако преференциальный режим в отношении российской стороны был отменен.

    Кроме того, Киев расширил перечень подпадающих под действие эмбарго товаров.

    Напомним, в конце 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, который предусматривал беспошлинные торговые отношения.

    В конце октября 2017 года российский лидер также призвал ускорить переговоры по созданию зон свободной торговли между странами – членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и другими государствами.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #эмбарго #рф
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