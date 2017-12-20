Ирак: власти Курдистана ввели в Кифри комендантский час

Кифри, 20 декабря. Администрация города Кифри ввела комендантский час для того, чтобы прекратить беспорядки на улицах.

Мэр населенного пункта Кифри, расположенного в провинции Сулеймания на севере Ирака, заявил о запрете передвижения граждан по городу в период с 20:00 для того, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. После указанного периода на улицах смогут появляться только служебные автомобили и сотрудники сил безопасности Иракского Курдистана.

Введение комендантского часа последовало после двухдневных демонстраций в Сулеймании, которые во вторник закончились насильственными действиями. Митингующий атаковали ряд правительственных зданий и сожгли офисы курдских политических партий.

Столкновения с силами пешмерга привели к гибели порядка пяти человек, около 80 получили ранения. Демонстрации вызваны сокращением заработных плат государственным служащим. Власти Курдистана были вынуждены пойти на этот шаг из-за санкций, введенных против курдов Багдадом. После курдского референдума о независимости Ирак напал на курдскую автономию и захватил ряд богатых нефтью районов, а также ввел против Курдистана пакет санкций.