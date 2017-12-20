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Украина назвала условия России для возвращения офицеров в СЦКК в Донбассе
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    Украина назвала условия России для возвращения офицеров в СЦКК в Донбассе

    17:44  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:45  20 Декабря 2017
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    Донбасс: Украина назвала условия России для возвращения офицеров в СЦКК

    Киев, 20 декабря. Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил, что российские офицеры якобы готовы вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня при условии «обеспечения безопасности и утверждении статуса органа».

    Об этом Марчук написал в среду на своей страницы в Facebook со ссылкой на коллегу, представляющего в подгруппе РФ. По его словам, российская сторона якобы сделала официальное заявление. В нем, со слов Марчука, содержались условия возвращения российских военных в СЦКК.

    «Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п.», — уточнил эти «условия» Марчук.

    Официальных документов по этому поводу пока нигде опубликовано не было.

    ВСУ продолжают обстрелы в Донбассе

    Напомним, ранее МИД РФ сообщил о прекращении участия России в СЦКК в связи с трудностями, которые намеренно создает для российских специалистов украинская сторона. Офицеры РФ, работавшие в центре, покинули территорию Донецкой народной республики во вторник.

    Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР весной 2014 года после того, как республики объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Для урегулирования ситуации в Донбассе были заключены минские договоренности, однако Украина игнорирует их: Москва неоднократно уличала Киев в нарушении соглашений. Так, ВСУ регулярно производят обстрелы ДНР и ЛНР, скапливают военную технику на линии соприкосновения, отказываются реализовывать закон об особом статусе Донбасса, о выборах и об амнистии, а также осуществляют активные боевые действия. Фактически украинские силовики вторгаются в демилитаризованную зону Донбасса и уже захватили несколько населенных пунктов.

    Автор: Алексей Громов
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