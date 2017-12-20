Накануне Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. В документе Россию «настоятельно призывают» выполнить 12 рекомендаций, которые «незамедлительно положили бы конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма».

Мир потихоньку начинает признавать Крым российским, а всеобъемлющее признание — это только вопрос времени, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

Подобное голосование проводилось в 2014, 2016 и 2017 годах, и тенденция — строго в пользу России. Так, в 2014-м в поддержку украинской резолюции выступили 100 стран, против 11 и воздержались 58. В 2016 году показатели немного изменились: за резолюцию свои голоса отдали 73 страны, против 23 и воздержались 76. В 2017 году документ поддержали 70 стран, выступили против 26, и 76 государств воздержались.

За три с половиной года число стран, голосовавших против российского Крыма, сократилось почти на треть, а количество голосовавших в пользу Москвы выросло более чем в два раза. Среди тех, кто поддержал инициативу Киева, большинство стран Восточной Европы и США. Китай, Россия, Сербия, Индия, Белоруссия, Армения, Иран, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, ЮАР, Узбекистан и другие выступили против. О своем невмешательстве заявили в основном ближневосточные государства, страны Северной Африки и Латинской Америки.

«Очевидно, что сама тема резолюции для всего мира уже не очень интересна, она граничит с абсурдом, особенно учитывая позицию России по этому вопросу. Тем не менее, это показатель: мировое сообщество начинает признавать Крым частью России. А само признание — это только вопрос времени, вопрос разных внешнеполитических обстоятельств для разных стран», — поясняет политолог.

Кроме того, политический аналитик уверен, что мировое сообщество не сможет бесконечно обвинять Россию в мнимой аннексии полуострова, особенно если учитывать волеизъявление самих жителей Крыма. Рано или поздно странам Европейского союза придется сотрудничать с Москвой в экономической, политической и даже военной сфере.

«Я думаю, что сначала это будет исходить от союзников России, которые проголосовали против украинской резолюции, а уже потом, через страны старой Европы, Австрию и Германию, будет распространяться по остальным. Таким образом, антироссийские настроения уйдут к неудовольствию Соединенных Штатов Америки и Украины», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, пока ситуация меняется медленно. Но уже сейчас становится заметно, что «движение по этому вопросу есть, и позиция поддержки Украины все меньше и меньше актуальна для Европы».

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году в результате народного референдума. За возвращение полуострова в Россию высказалось более 96% населения полуострова.