В ОНФ рассказали, как работают с чиновниками и когда требуется помощь Путина

Общероссийский народный фронт представил своему лидеру — президенту России Владимиру Путину — результаты работы за год. Итоги «Форума действий» обсуждались сегодня в Петербурге — городе, где ОНФ проявляет себя особенно эффективно. Как общественное движение подталкивает власти регионов чинить дороги, разбирать незаконные свалки, проверять особые экономические зоны, обустраивать доступную среду, и какую роль в этом играет имя президента — в материале Федерального агентства новостей.

На «Форум действий» в этом году приехали более четырех тысяч человек — активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, федеральные и региональные журналисты. В заключительный день работы форума узнать результаты работы общественников приехал Владимир Путин. После подробного обсуждения проектов «Генеральная уборка» по ликвидации свалок и «Карта убитых дорог» по ремонту дорожных покрытий президент поблагодарил активистов и поздравил с успехами.

«Я действительно очень рад быть сегодня вместе с вами на форуме Общероссийского народного фронта. И прежде всего, хочу поблагодарить вас за активную, плодотворную работу, — сказал президент. — Сейчас только с вашими коллегами мы обсуждали некоторые проекты, которые вы реализуете. Именно для такой совместной работы в интересах России, ее граждан мы создавали Народный фронт».

По словам Виталия Фатеичева, сопредседателя петербургского штаба ОНФ, главной задачей от главы государства на этот год было вовлечение как можно большего числа общественников в благоустройство, в повышение качества жизни, в ответственность за свою страну.

«Как отметил президент, эта задача решается: сотни тысяч людей пользуются нашими ресурсами, подают в ОНФ информацию о незаконных свалках, об убитых дорогах, рассказывают, как бы хотели благоустроить свой двор», — говорит Фатеичев.

Онлайн-ресурс с картой незаконных свалок за год принял 15 000 обращений со всех регионов России, 4500 были ликвидированы. В Петербурге, по данным местных представителей ОНФ, жители указали 250 незаконных свалок, из которых город разобрал своими силами 104, а остальные взял в работу под контролем общественников. В список ликвидированных свалок попали, в том числе, и печально известные в городе полигон «Новоселки» и Канонерская свалка.

«Есть регионы, где власть эффективно работает и откликается на предложения волонтеров, а есть, где недорабатывает и не очень прислушивается, — рассказывает Виталий Фатеичев. — Но власти знают, что если на своем уровне не будут выполнять задачи, тогда вопросы будут копиться и в итоге попадут на стол президенту, а тогда работать будет намного сложнее, чем напрямую с представителями ОНФ».

По словам сопредседателя петербургского штаба ОНФ, Владимир Путин в региональные проблемы не вмешивается, но если вопрос оказывается системным и распространяется на всю страну, тогда обращения от Народного фронта попадают лично к нему.

«К примеру, ОНФ выяснил, что особые экономические зоны по России работают неэффективно, и доложил президенту, — говорит Виталий Фатеичев. — Владимир Путин дал поручения налоговой, контрольно-счетной палате, прокуратуре, которые по очереди проверили все пункты по формировании экономической зоны от расхода бюджета до исполнения обязательств. В итоге были закрыты десять особых экономических зон. В Петербурге такая зона была переведена в ведомство города с новым руководителем, и только теперь в ней началась активная работа».

Петербург, по данным еще одного регионального сопредседателя ОНФ Татьяны Суровцевой, стал одним из лидеров по взаимопониманию Народного фронта и властей. Поручения губернатору в прошлом году были выполнены на 2/3, и городские чиновники точно знают, что и с оставшейся третью общественники от них не отстанут. Помимо карты убитых дорог и незаконных свалок в Петербурге активисты ОНФ работают еще в других сферах: добиваются организации перехватывающих парковок и установки звуковых сигналов на пешеходных переходах, вывешивают баннеры с разъяснениями об опасности микрозаймов, проверяют поликлиники и другие общественные места на доступность для людей с ограниченными возможностями, продвигают проект по созданию лесопарковых зеленых поясов вокруг города.

Общероссийский народный фронт — это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных жителей страны. Главные задачи, которые поставлены общественникам — контроль над исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни людей в России.