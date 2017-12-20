Продажи iPhone X в России обновили рекорды

Москва, 20 декабря. Продажи самой новой модели смартфонов компании Apple в России бьют рекорды. В ноябре было реализовано около 65 тысяч iPhone X. Такую информацию приводят «Ведомости», ссылаясь на сотрудника розничной сети, занимающейся продажей смартфонов.

Напомним, продажи iPhone X в России стартовали в начале ноября. В первый день продаж смартфона в Москве желающие обзавестись новинкой выстаивали многочасовые очереди, чтобы как можно раньше купить iPhone.

Отметим, в ноябре последнюю модель смартфона от Apple нельзя было купить дешевле, чем за 80 тысяч рублей. В настоящее время iPhone X в базовой комплектации стал доступнее и стоит уже около 71 тысячи рублей.

Отметим также, что на втором месте по количеству продаж в ноябре в России оказался смартфон компании Samsung. Его покупают в 2,5 раза реже, чем iPhone X.