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Литва отгородилась от России 40-километровым забором
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    Литва отгородилась от России 40-километровым забором

    17:14  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:14  20 Декабря 2017
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    Литва отгородилась от России 40-километровым забором

    Вильнюс, 20 декабря. На участках сухопутной границы между Литвой и Россией закончено строительство забора длинной в 40 километров. Двухметровое металлическое ограждение с электронными устройствами контроля расположено на границе с Калининградской областью.

    Как стало известно, стоимость работ по возведению забора составила около 1,5 миллиона евро.

    Стоит отметить, что власти Литвы еще не дали вразумительного ответа, объясняющего причины строительства. Так, экс-глава МВД страны Эймутис Мисюнас заявлял, что причина — геополитическая. В свою очередь, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис утверждал, что забор необходим для борьбы с незаконной миграцией и контрабандой.

    Напомним, что литовские власти в текущем году также ввели дополнительные меры охраны на границе с Белоруссией.

    Автор: Тимур Румянцев
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