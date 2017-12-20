Турчинов приготовился к войне после вывода российских офицеров из СЦКК в Донбассе

Москва, 20 декабря. После вывода российских офицеров из СЦКК в Донбассе могут начаться полномасштабные военные действия, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Турчинов в очередной раз поднял тему так называемой «российской агрессии» на Украине. Он допустил, что Москва вывела российских офицеров из СЦКК, чтобы якобы напасть на страну.

«Мы не можем исключать, что они выводят своих офицеров, чтобы начать активизацию не просто военных провокаций, а уже военных действий», — объявил Турчинов.

При этом он добавил, что ВСУ готовы к войне и будут усиливать свои позиции на фронте.

Эскалация конфликта действительно возможна в Донбассе, ранее отметил политолог Дмитрий Куликов. Однако произойдет она между украинскими войсками и армиями ЛНР и ДНР.

Российские офицеры в СЦКК находились на линии фронта без оружия, что не давало им возможности защитить себя в случае увеличения провокаций.

Кремль неоднократно напоминал Киеву, что Россия не является стороной конфликта, а является посредником на мирных переговорах в Минске.