«Просите прощения»: Собчак рассказала, как помирить Россию и Украину

Москва, 20 декабря. Известная телеведущая и вероятный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак призвала Россию и Украину извиниться друг перед другом и возобновить диалог. Об этом она заявила, отвечая на вопросы украинских журналистов в ходе прямой линии.

«Проблема наших стран в том, что они ждут капитуляции одна одной. Но это невозможно. Не важно, кто первый попросит прощения. У России есть, за что просить его. И я могу попросить прощения. Но чтобы сделать следующий шаг, нам нужно начать договариваться», — отметила он.

Собчак уверена, что проблема недостаточного доверия в отношениях между двумя странами будет актуальной еще не одно десятилетие, однако чтобы ее решить, необходимо делать шаги навстречу друг другу, пишет украинское издание «Обозреватель».

Напомним, что ранее Собчак объявила о намерении баллотироваться в президенты России. Президентские выборы в стране пройдут 18 марта 2018 года.