Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Трассу Екатеринбург — Пермь расширят до четырех полос
Политика
«Просите прощения»: Собчак рассказала, как помирить Россию и Украину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Просите прощения»: Собчак рассказала, как помирить Россию и Украину

    17:28  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:29  20 Декабря 2017
    40

    «Просите прощения»: Собчак рассказала, как помирить Россию и Украину

    Москва, 20 декабря. Известная телеведущая и вероятный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак призвала Россию и Украину извиниться друг перед другом и возобновить диалог. Об этом она заявила, отвечая на вопросы украинских журналистов в ходе прямой линии.

    «Проблема наших стран  в том, что они ждут капитуляции одна одной. Но это невозможно. Не важно, кто первый попросит прощения. У России есть, за что просить его. И я могу попросить прощения. Но чтобы сделать следующий шаг, нам нужно начать договариваться», — отметила он.

    Собчак уверена, что проблема недостаточного доверия в отношениях между двумя странами будет актуальной еще не одно десятилетие, однако чтобы ее решить, необходимо делать шаги навстречу друг другу, пишет украинское издание «Обозреватель».

    Напомним, что ранее Собчак объявила о намерении баллотироваться в президенты России. Президентские выборы в стране пройдут 18 марта 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #собчак
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть