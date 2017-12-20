Донбасс сегодня: ВСУ бьют по ЛНР и ДНР из «Градов», параллельная реальность для украинского читателя

Донбасс сегодня, 20 декабря. В результате артиллерийских обстрелов на горловском направлении погиб военнослужащий ДНР, жители Новолуганского рассказали, кто обстреливает их дома, очередная ложь украинских СМИ — в обзоре Федерального агентства новостей.

Донецкое направление

По данным оборонного ведомства ДНР, за прошедшие сутки украинская армия 41 раз нарушила режим прекращения огня. По северной и западной окраинам Донецка ВСУ выпустили почти сто мин различного калибра.

Обстрелам подвергся также город Горловка и его окрестности. На этом участке фронта украинская армия уже третий день подряд применяет реактивные системы залпового огня. За прошедшие сутки по окраинам Горловки было выпущено 20 снарядов из РСЗО «Град», 15 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 20 мин калибром 120 мм. В результате артударов ВСУ погиб военнослужащий ДНР.

Луганское направление

Официальный спикер Народной милиции ЛНР, полковник Андрей Марочко заявил о стабилизации обстановки в районе Светлодарской дуги. По информации оборонного ведомства ЛНР, за прошедшие сутки ВСУ 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов из 120 и 82-мм минометов повреждены два дома и два легковых автомобиля в поселке Донецкий. Кроме того, обстрелам подверглись позиции подразделений НМ ЛНР в районах населенных пунктов: Санжаровка, Калиново, Первомайск, Алмазная, Голубовка, Донецкий и Сокольники.

Вопреки украинской пропаганде

Недавнее обострение обстановки на Светлодарской дуге ожидаемо привлекло внимание прессы обеих сторон конфликта. Украинские журналисты посетили село Новолуганское, которое накануне подверглось обстрелу реактивными системами залпового огня БМ- 21 «Град».

Украинские пропагандисты без конца твердят о якобы лояльности к их журналистам и военным со стороны мирных жителей Донбасса в зоне так называемой АТО, но очевидное не утаить.

— Это Украина обстреливает! А откуда вы знаете? — спрашивает журналист местного жителя. — Это и так понятно! — самое безобидное, что услышала в свой адрес журналистка.

И с этим не поспоришь. По звуку разрывов и вспышкам от выстрелов на горизонте определить расположение артсистемы — наипростейшая задача даже для пятиклассника, который живет в прифронтовом районе.

Для украинских читателей создается альтернативная реальность

Страницы некоторых украинских изданий с самого утра пестрят абсурдными заявлениями о «самообстрелах».

Эта информация предоставлена спикером так называемой АТО, по его словам, вооруженные силы ДНР обстреляли поселок Зайцево, который расположен на севере Горловки, применив РСЗО «Град». Даже с большой натяжкой эту информацию нельзя назвать правдивой. Подобный случай не зафиксирован ни местными жителями Зайцево, ни журналистами. Эта информация не фигурирует в сводках оборонного ведомства ДНР.

Но в сводках официального спикера Минобороны ДНР полковника Эдуарда Басурина есть информация об обстреле из РСЗО БМ-21 «Град» поселка Доломитное.

И здесь стоит вспомнить недавний захват ВСУ поселков Гладосово и Травневое (бывший Металлист) на Светлодарской дуге. Оба эти села находятся в низине по отношению к позициям армии ДНР. Огонь украинских «Градов», по мнению специалистов, корректировался именно из этих поселков.