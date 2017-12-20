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Сирия: САА перебросила дополнительный контингент войск в Хасаку
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    Сирия: САА перебросила дополнительный контингент войск в Хасаку

    17:04  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:04  20 Декабря 2017
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    Сирия: САА перебросила дополнительный контингент войск в Хасаку

    Хасака, 20 декабря. На военную базу правительственных войск около Хасаки прибыло более 100 бойцов сирийской армии.

    Местные источники в провинции Хасака сообщили, что на правительственную базу около административного центра региона прибыло порядка 100 военнослужащих САА. Отмечается, что база расположена за пределами населенного пункта Хасака.

    В августе прошлого года после ряда столкновений с проамериканскими оппозиционными отрадами правительственные войска были выведены за пределы столицы провинции. Под контролем армейцев остался лишь небольшой район. Сейчас войска расположены на территории артиллерийской базы «Кавкаб».

    Отмечается, что подкрепление  прибыло для возможного укрепления гарнизона базы в противовес американским военнослужащим, расположенным в Хасаке, по другой версии бойцы приехали в рамках плана ротации войск и должны заменить гарнизон, отправляющийся на отдых.

    Сирия: САА перебросила дополнительный контингент войск в Хасаку

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #саа #хасака #гарнизон
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