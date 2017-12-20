Путин пообещал обдумать вопрос о стимулирующих мерах для застройщиков

Москва, 20 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал обдумать вопрос о выделении застройщикам дополнительного финансирования от Центробанка в случае отказа от использования средств дольщиков.

Как сообщало издание «Ридус», глава государства поручил правительству разработать план действий, предусматривающий постепенный отказ от привлечения средств граждан РФ при строительстве недвижимости.

Однако руководитель Национальной ассоциации застройщиков (НОЗА) Леонид Казинец указал на то, что строительная сфера аккумулировала около 3,4 триллиона рублей, полученных от дольщиков. Еще 0,7 триллиона рублей удалось привлечь благодаря банковскому проектному финансированию.

«Если мы полностью уходим от денег дольщиков, то нам единовременно нужно иметь в проектном финансировании пять триллионов. Это сложная задача», — объяснил он.

Непосредственно Путин подчеркнул тот факт, что к решению вопроса о стимулирующих мерах для застройщиков необходимо подходить с осторожностью.