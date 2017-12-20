«Здравый смысл восторжествовал»: украинцы проголосовали за отказ от Донбасса

Киев, 20 декабря. Зрители украинского телеканала «Прямой» поддержали отказ от неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В эфире телеканала «Прямой», который считается подконтрольным администрации президента Украины Петра Порошенко, состоялось онлайн-голосование с участием зрителей.

По итогам голосования 68% зрителей поддержали отказ Киева от неконтролируемых территорий Донбасса. В голосовании приняли участие более четырех тысяч телезрителей.

«Больше четырех тысяч звонков, а это значит, что вопрос не оставил наших зрителей равнодушными. Я это не комментирую, судите сами», — сказал телеведущий Евгений Киселев.

Результаты голосования прокомментировала помощница внефракционного депутата Верховной рады Виктора Балоги Алена Яхно. По ее словам, результаты голосования являются «торжеством здравого смысла», а также свидетельствуют о том, что украинское общество пришло к пониманию истинных ценностей.

«Наконец-то здравый смысл восторжествовал, наконец-то пришло понимание, что в ХХI веке главная ценность - это люди, а не территория. Что можно сохранить территорию, но потерять страну», — написала Яхно на своей странице в Facebook.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинцы недовольны экономической и политической ситуацией в стране, в результате чего Киев может выйти из состава Украины «по сценарию Донбасса и Крыма».