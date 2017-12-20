Выборы-2018: Жириновский объяснил, каким должен быть президент России

Москва, 20 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на 31-м съезде партии, заявил, что сожалеет о том, что не застал царскую власть. Политик также подчеркнул, что считает, что для управления такой страной, как Россия, необходим большой жизненный опыт.

«Президент должен глубоко знать историю своей страны, историю Европы, Азии, Америки, все эти хитросплетения, все интриги, все революции, все экономические теории, должен владеть иностранными языками, должен объехать весь мир, всю страну», — цитирует РИА Новости Жириновского.

Лидер ЛДПР отметил, что сам выезжал в регионы более шестисот раз. Жириновский подчеркнул, что история России, как ее территория ресурсами, наполнена политическими процессами. Управлять такой страной может только по-настоящему опытный человек, подчеркнул политик.

Напомним, ранее стало известно, что съезд Либерально-демократической партии России выдвинул Жириновского кандидатом на выборы президента России в 2018 году. Отметим также, что к президентской кампании ЛДПР подготовила программу, озаглавленную «Мощный рывок вперед!». Она состоит из ста пунктов.