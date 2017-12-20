Путин наделил нотариусов России доступом к единому реестру ЗАГС

Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет российским нотариусам запрашивать и получать необходимые сведения из ЗАГС.

Документ с подписью Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

Одним из авторов этой инициативы выступил глава комитета Госдумы России по законодательству Павел Крашенинников. Он пояснил, что в документе идет речь о предоставлении информации о госрегистрации рождения, смерти, заключения или прекращения брака, а также установления отцовства и перемены имени.

Законопроект разрешает нотариусам обращаться за необходимыми данными в ЗАГС для совершения нотариального действия, в частности при оформлении наследственных прав человека и удостоверении различных сделок.

Закон вступит в силу с 31 декабря текущего года.