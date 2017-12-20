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Путин наделил нотариусов России доступом к единому реестру ЗАГС
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    Путин наделил нотариусов России доступом к единому реестру ЗАГС

    20:00  20 Декабря 2017
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    Путин наделил нотариусов России доступом к единому реестру ЗАГС

    Москва, 20 декабря. Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет российским нотариусам запрашивать и получать необходимые сведения из ЗАГС.

    Документ с подписью Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

    Одним из авторов этой инициативы выступил глава комитета Госдумы России по законодательству Павел Крашенинников. Он пояснил, что в документе идет речь о предоставлении информации о госрегистрации рождения, смерти, заключения или прекращения брака, а также установления отцовства и перемены имени.

    Путин наделил нотариусов России доступом к единому реестру ЗАГС

    Законопроект разрешает нотариусам обращаться за необходимыми данными в ЗАГС для совершения нотариального действия, в частности при оформлении наследственных прав человека и удостоверении различных сделок.

    Закон вступит в силу с 31 декабря текущего года.

    Автор: Катерина Тимошенская
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