Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Десятилетняя девочка сломала ногу на надувном батуте в Новосибирске
Украина
Нацгвардии Украины разрешили разгонять толпу с помощью водометов, собак и коней
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нацгвардии Украины разрешили разгонять толпу с помощью водометов, собак и коней

    16:59  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:59  20 Декабря 2017
    281

    Нацгвардии Украины разрешили разгонять толпу с помощью водометов, собак и коней

    Киев, 20 декабря. Национальная гвардия Украины сможет применять против митингующих водометы, служебных собак и коней. Соответствующее решение принял в среду кабинет министров Украины, утвердив правила применения и перечень средств, которые могут использовать нацгвардейцы.

    Согласно документу, Нацгвардия сможет пользоваться водометами, если температура воздуха выше плюс 10. Также разгонять митингующих киевские власти разрешили с помощью резиновых и пластиковых дубинок, элекрошокеров, наручников, служебных собак и коней, средств акустического и микроволнового влияния, гранат и боеприпасов светошумового и дымового действия, устройств для отстрела резиновых пуль и бронемашин без штатного вооружения, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

    При этом Нацгвардии запретили разгонять толпу слезоточивым газом, а перед применением спецсредств украинские правоохранители должны будут как минимум дважды уведомить об этом митингующих. После применения спецсредств нацгвардейцы должны в ближайшее время обеспечить медицинскую помощь пострадавшим.

    Нацгвардии Украины разрешили разгонять толпу с помощью водометов, собак и коней

    Также документ запрещает сотрудникам Нацгвардии бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу и применять светошумовые устройства на расстоянии ближе двух метров.

    Напомним, в начале этой неделе в Киеве сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили попытались захватить Октябрьский дворец, где собирались устроить штаб координационного центра «Михомайдана». Кроме того, в воскресенье несколько тысяч украинцев приняли участие в «Марше за импичмент», организованного Саакашвили. Как сообщалось ранее, во время беспорядков пострадали 60 нацгвардейцев.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #нацгвардия
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть