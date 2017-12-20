Нацгвардии Украины разрешили разгонять толпу с помощью водометов, собак и коней

Киев, 20 декабря. Национальная гвардия Украины сможет применять против митингующих водометы, служебных собак и коней. Соответствующее решение принял в среду кабинет министров Украины, утвердив правила применения и перечень средств, которые могут использовать нацгвардейцы.

Согласно документу, Нацгвардия сможет пользоваться водометами, если температура воздуха выше плюс 10. Также разгонять митингующих киевские власти разрешили с помощью резиновых и пластиковых дубинок, элекрошокеров, наручников, служебных собак и коней, средств акустического и микроволнового влияния, гранат и боеприпасов светошумового и дымового действия, устройств для отстрела резиновых пуль и бронемашин без штатного вооружения, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

При этом Нацгвардии запретили разгонять толпу слезоточивым газом, а перед применением спецсредств украинские правоохранители должны будут как минимум дважды уведомить об этом митингующих. После применения спецсредств нацгвардейцы должны в ближайшее время обеспечить медицинскую помощь пострадавшим.

Также документ запрещает сотрудникам Нацгвардии бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и по животу и применять светошумовые устройства на расстоянии ближе двух метров.

Напомним, в начале этой неделе в Киеве сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили попытались захватить Октябрьский дворец, где собирались устроить штаб координационного центра «Михомайдана». Кроме того, в воскресенье несколько тысяч украинцев приняли участие в «Марше за импичмент», организованного Саакашвили. Как сообщалось ранее, во время беспорядков пострадали 60 нацгвардейцев.