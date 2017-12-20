Сирия: в освобожденных деревнях Идлиба обнаружены огромные склады с оружием

По завершению боевых действий против террористов «Исламского государства1» (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) перед сирийской армией встала задача освобождения от ига террористов провинции Идлиб. Однако есть ряд нюансов, связанный с особенностью международного взора на сирийские террористические организации.

Если ИГИЛ1 был принят как однозначно террористическая организация, которую требуется уничтожить, то террористический альянс «Хайят Тахрир аш-Шам», во главе которого стоит группировка «Джебхат ан-Нусра1» (филиал «Аль-Каиды»1, обе группировки запрещены в России) имеет статус «умеренной оппозиции». Многочисленные «ребрендинги» и переименования помогли головорезам «Ан-Нусры» легитимироваться в глазах западного обывателя через прессу.

В результате, выросшая вокруг «Ан-Нусры» коалиция террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», воспринимается не иначе, как «умеренная оппозиция». А потому атаки на них сирийской и российской авиации воспринимаются как «преступления», и подаются в крайне негативном свете. Этому способствует скандально известная организация «Сирийская гражданская оборона», более известная как «Белые каски».

«Каски» снимают откровенно пропагандистские сюжеты со «спасением» мирных жителей. При этом «жертв режима», одних и тех же людей, за несколько дней могут «спасти» несколько раз, причем в разных точках страны. В целом, «Белые каски» - глубоко аффилированная с «Нусрой» организация, фактически – хитро замаскированное подразделение пропагандистского центра террористов.

Однако именно на них часто ссылаются западные издания, поддерживающие антироссийский и антисирийский лейтмотив. Ещё один источник «объективной» информации – SOHR (Syrian Observatory for Human Rights) – «сирийская» организация, считающаяся «правозащитной». С ней связан очередной сегодняшний информационный вброс: активисты SOHR обвинили сирийскую армию в нанесении авиаудара, унёсшего якобы жизни 19 человек.

On the left White Helmets are carrying banners calling for burning of Kafarya and Foua, two Shia Muslim villages in Nusra Front controlled Idlib. On right post taken from the Facebook account of White Helmet, Abdul Halim al Shehab “Exterminate Kafarya”. pic.twitter.com/7hV4HDvm51 — brian g (@bodhibrian) December 20, 2017

Историю моментально начала тиражировать целая армия т.н. «правозащитников» в социальных сетях. Между тем штурмовая авиация Сирии и ВКС России работают исключительно по опорным пунктам и позициям боевиков, а не по населенным пунктам. В минувшие несколько дней САА освободила несколько деревень, где хозяйничали террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Белые каски». Без трофеев не обошлось: количество захваченного оружия поражает масштабами и «ассортиментом».

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на смотре трофеев, и прислал в редакцию видео, на котором отчетливо видны припасы «оппозиционеров», добытые армейцами на границе провинций Хама и Идлиб. Глядя на такой смертоносный арсенал, все вопросы об «умеренности» боевиков в Сирии снимаются с повестки дня.

В схроне были обнаружены многочисленные варианты автомата Калашникова, как оригинальные, так и восточноевропейские и азиатские копии. Помимо них – чешские пистолеты-пулеметы Sa. 23, десантные и довольно редкие ПП, и даже один Stg. 44, что стоял на вооружении вермахта, а сейчас встречается у различных иррегулярных формирований. Противотанкового вооружения тоже в достатке – как «классических» РПГ-7 и их копий, так и различных ПТРК.

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1 Организация запрещена на территории РФ.