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Запад игнорирует преступления террористов в Сирии — чешский журналист
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    Запад игнорирует преступления террористов в Сирии — чешский журналист

    16:38  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:44  20 Декабря 2017
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    Запад игнорирует преступления террористов в Сирии — чешский журналист

    Прага, 20 декабря. Чешский публицист Ийржи Гребинар считает, что Запад проводит политику двойных стандартов в отношении преступлений, совершаемых террористами в Сирии.

    Журналист из Праги опубликовал на ресурсе «Чешская свободная пресс» статью, в которой заявил, что западные страны и их СМИ демонстративно не замечают преступлений, которые совершают исламисты в Сирии только потому, что сами стремятся разрушить САР. В этом случае террористов называют «борцами» и «оппозиционерами».

    Картина меняется, если боевики наносят какой-либо ущерб геополитическим планам Запада, после этого следуют обвинения и террористов заносят в «черные» списки.

    Гребинар сообщил, что террористы убили множество людей в Сирии, используя тактику и методы «Аль-Каиды»1 (запрещена в России террористическая организация) и США преследуют ее по всему миру, однако в САР американцы не трогают боевиков, чтобы те продолжали развал страны. Некоторым союзникам Штатов даже позволено оказывать поддержку террористам, пишет журналист.

    Запад игнорирует преступления террористов в Сирии — чешский журналист

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #запад #ийржи гребинар
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