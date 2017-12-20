Прага, 20 декабря. Чешский публицист Ийржи Гребинар считает, что Запад проводит политику двойных стандартов в отношении преступлений, совершаемых террористами в Сирии.

Журналист из Праги опубликовал на ресурсе «Чешская свободная пресс» статью, в которой заявил, что западные страны и их СМИ демонстративно не замечают преступлений, которые совершают исламисты в Сирии только потому, что сами стремятся разрушить САР. В этом случае террористов называют «борцами» и «оппозиционерами».

Картина меняется, если боевики наносят какой-либо ущерб геополитическим планам Запада, после этого следуют обвинения и террористов заносят в «черные» списки.

Гребинар сообщил, что террористы убили множество людей в Сирии, используя тактику и методы «Аль-Каиды»1 (запрещена в России террористическая организация) и США преследуют ее по всему миру, однако в САР американцы не трогают боевиков, чтобы те продолжали развал страны. Некоторым союзникам Штатов даже позволено оказывать поддержку террористам, пишет журналист.

1 Организация запрещена на территории РФ.