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«Джебхат ан-Нусра» укрепляет оборону Аль-Латамины и готовится к штурму САА
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    «Джебхат ан-Нусра» укрепляет оборону Аль-Латамины и готовится к штурму САА

    16:20  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:20  20 Декабря 2017
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    «Джебхат ан-Нусра» укрепляет оборону Аль-Латамины и готовится к штурму САА

    Аль-Латамина, 20 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 окружили город Аль-Латамина в северной Хаме сетью подземных туннелей.

    Источник информационного агентства «Аль-Масдар» сообщил, что правительственные войска Сирии готовят наступление на один из оплотов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в северной части провинции Хама. Сирийская армия мобилизует тяжелое вооружение для штурма города на подступах к населенному пункту.

    Аль-Латамина находится под контролем исламистов с 2012 года, за это время боевики успели превратить ее в настоящую крепость, уверяет источник. Город окружен сетью секретных туннелей, по которым способны передвигаться не только отряды пехоты, но даже танки.

    Отмечается, что освобождение Аль-Латамины является стратегически важной задачей для сирийской армии. Установление контроля над этим регионом позволит обезопасить северную границу Хамы и начать полномасштабную операцию по зачистке провинции Идлиб.

    «Джебхат ан-Нусра» укрепляет оборону Аль-Латамины и готовится к штурму САА

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #саа #джебхат ан-нусра #аль-латамина
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