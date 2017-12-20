«Джебхат ан-Нусра» укрепляет оборону Аль-Латамины и готовится к штурму САА

Аль-Латамина, 20 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 окружили город Аль-Латамина в северной Хаме сетью подземных туннелей.

Источник информационного агентства «Аль-Масдар» сообщил, что правительственные войска Сирии готовят наступление на один из оплотов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) в северной части провинции Хама. Сирийская армия мобилизует тяжелое вооружение для штурма города на подступах к населенному пункту.

Аль-Латамина находится под контролем исламистов с 2012 года, за это время боевики успели превратить ее в настоящую крепость, уверяет источник. Город окружен сетью секретных туннелей, по которым способны передвигаться не только отряды пехоты, но даже танки.

Отмечается, что освобождение Аль-Латамины является стратегически важной задачей для сирийской армии. Установление контроля над этим регионом позволит обезопасить северную границу Хамы и начать полномасштабную операцию по зачистке провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.