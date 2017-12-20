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МИД РФ сожалеет, что Украина и США не поддержали резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
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    МИД РФ сожалеет, что Украина и США не поддержали резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

    17:09  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:09  20 Декабря 2017
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    МИД РФ сожалеет, что не все делегации на Генассамблее ООН поддержали резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

    Москва, 20 декабря. В МИД РФ прокомментировали принятие Генеральной Ассамблеей ООН российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. В частности, внешнеполитическое ведомство России выразило сожаление, что США и Украина не поддержали документ. Комментарий Департамента информации и печати ведомства был опубликован на официальном сайте МИД в среду.

    «Актуальность поднимаемых в резолюции вопросов продолжает возрастать для ряда стран, в которых прославляются нацистское движение и бывшие легионеры «Ваффен-СС» – организации, признанной преступной решением Нюрнбергского трибунала, и возводятся в ранг национальных героев те, кто сотрудничал с нацистами», — говорится в сообщении.

    МИД РФ обращает внимание на то, что в 2017 году число соавторов резолюции достигло 57, а за принятие документа проголосовало подавляющее большинство стран – 133 государства. Как отмечается, от голосования воздержались 49 стран, включая государства Евросоюза, против выступили только США и Украина.

    «Вызывает сожаление позиция делегаций, которые не оказывают поддержку этой резолюции, прикрываясь заботой о свободе выражения мнения», — отвечает на это российский МИД.

    МИД РФ сожалеет, что не все делегации на Генассамблее ООН поддержали резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

    В сообщении внешнеполитического ведомства также обращается внимание на то, что одним из ключевых элементов резолюции стало осуждение «объявленной в отдельных государствах «войны» памятникам в честь борцов с нацизмом» и регулярного проведения маршей и шествий националистов. О важности борьбы с героизацией нацизма и с неонацизмом и о необходимости сохранения памяти о Второй мировой войне говорит широкая поддержка российской инициативы и из года в год возрастающее количество соавторов резолюции, заключает МИД.

    Напомним, с 2014 года политику декоммунизации активно проводит Украина. В ее рамках на территории страны происходит массовое переименование городов и улиц, сносятся старые памятники и на их месте устанавливаются мемориалы новым украинским «героям», в частности Степану Бандере. Так, в Одессе в декабре приняли решение о сносе памятника Екатерине Второй, а в Киеве предложили разрушить памятник князю Владимиру. Кроме того, этой осенью киевские власти запретили использовать термин «Великая отечественная война», назвав его «пропагандистским».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #оон #нацизм
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