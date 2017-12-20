Сирия: Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении авиаудара в Идлибе

Москва, 20 декабря. Министерство обороны России опровергло утверждения о том, что самолеты ВКС РФ якобы нанесли авиаудар в районе населенного пункта Маар-Шурин в сирийском Идлибе.

«В Минобороны РФ опровергли информацию отдельных западных СМИ о якобы нанесении самолётами российских ВКС ударов в районе населенного пункта Маар-Шурин в сирийской провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

Представители ведомства подчеркнули, что российские самолеты не выполняли полетов в данном районе.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где встретился с президентом САР Башаром Асадом. В тот же день российский лидер объявил о выводе из Сирии большей части группировки ВКС РФ в связи с выполнением основных поставленных боевых задач на территории арабской республики.