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Сирия: Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении авиаудара в Идлибе
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    Сирия: Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении авиаудара в Идлибе

    16:14  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:27  20 Декабря 2017
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    Сирия: Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении авиаудара в Идлибе

    Москва, 20 декабря. Министерство обороны России опровергло утверждения о том, что самолеты ВКС РФ якобы нанесли авиаудар в районе населенного пункта Маар-Шурин в сирийском Идлибе.

    «В Минобороны РФ опровергли информацию отдельных западных СМИ о якобы нанесении самолётами российских ВКС ударов в районе населенного пункта Маар-Шурин в сирийской провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

    Представители ведомства подчеркнули, что российские самолеты не выполняли полетов в данном районе.

    Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где встретился с президентом САР Башаром Асадом. В тот же день российский лидер объявил о выводе из Сирии большей части группировки ВКС РФ в связи с выполнением основных поставленных боевых задач на территории арабской республики.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #вкс рф #минобороны рф #идлиб
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