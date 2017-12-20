«Отдать невозможно»: Собчак выступила с новым заявлением по Крыму

Москва, 20 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, ранее объявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года в России, заявила о том, что вопрос о возвращении Крыма Украине должен решаться на референдуме. Таким мнением Собчак поделилась во время «прямой линии с Украиной».

«Мы должны вместе решать, что мы будем делать. Забрать, а потом отдать невозможно. В течение нескольких лет после смены власти в РФ должен быть проведен референдум, признанный на международном уровне. Люди сами должны решить», — заявила Собчак.

Она добавила, что считает вопрос принадлежности Крыма очень сложным и признала, что люди, живущие в Крыму, относятся к Украине с опаской, отмечает «Обозреватель».

Напомним, ранее Собчак уже выступала с резонансными заявлениями по Крыму — в частности, она заявила, что считает честным референдумом по Крыму тот, где жителям полуострова будет предложено выбирать из трех вариантов ответа.

Откровения бывшей ведущей телешоу «Дом-2» по поводу принадлежности российской республики Крым вызвали неодобрительную реакцию российской общественности.

Отметим, как неоднократно заявляли российские официальные лица, вопрос принадлежности Крыма закрыт давно и окончательно. В 2014 году жители полуострова приняли участие во всеобщем голосовании, результаты которого однозначно продемонстрировали, что Крым хочет быть частью России.