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Политика
«Отдать невозможно»: Собчак выступила с новым заявлением по Крыму
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    «Отдать невозможно»: Собчак выступила с новым заявлением по Крыму

    16:29  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:29  20 Декабря 2017
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    «Отдать невозможно»: Собчак выступила с новым заявлением по Крыму

    Москва, 20 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, ранее объявившая о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года в России, заявила о том, что вопрос о возвращении Крыма Украине должен решаться на референдуме. Таким мнением Собчак поделилась во время «прямой линии с Украиной». 

    «Мы должны вместе решать, что мы будем делать. Забрать, а потом отдать невозможно. В течение нескольких лет после смены власти в РФ должен быть проведен референдум, признанный на международном уровне. Люди сами должны решить»,  — заявила Собчак.

    Она добавила, что считает вопрос принадлежности Крыма очень сложным и признала, что люди, живущие в Крыму, относятся к Украине с опаской, отмечает «Обозреватель».

    Напомним, ранее Собчак уже выступала с резонансными заявлениями по Крыму — в частности, она заявила, что считает честным референдумом по Крыму тот, где жителям полуострова будет предложено выбирать из трех вариантов ответа. 

    Откровения бывшей ведущей телешоу «Дом-2» по поводу принадлежности российской республики Крым вызвали неодобрительную реакцию российской общественности.

    Отметим, как неоднократно заявляли российские официальные лица, вопрос принадлежности Крыма закрыт давно и окончательно. В 2014 году жители полуострова приняли участие во всеобщем голосовании, результаты которого однозначно продемонстрировали, что Крым хочет быть частью России.   

    Автор: Федор Веснин
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    #крым #собчак #референдум
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