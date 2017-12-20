Собчак объяснила, почему нельзя возвращать Крым Украине

Киев, 20 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, которая в конце октября заявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, считает, что Россия не может отдать Украине Крым без еще одного референдума.

«Ну вот представьте, Россия говорит: Крым – не наш больше, мы уходим с Донбасса. То тогда будет? Гражданская война. Это очевидно», — выразила мнение журналистка во время «прямой линии с Украиной».

Как отметила Собчак, проведение международного референдума — это единственный способ избежать этого, так как нельзя попросту «разбрасываться двумя миллионами людей», сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель».

Напомним, заявление телеведущей о том, что Крым согласно международному праву принадлежит Украине, проходит психолого-лингвистическую экспертизу.

Ранее депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара подчеркнул, что ни внешнее давление, ни экономические санкции не смогут повлиять на выбор крымчан, совершенный в 2014 году.