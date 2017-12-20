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Политика
Собчак объяснила, почему нельзя возвращать Крым Украине
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    Собчак объяснила, почему нельзя возвращать Крым Украине

    17:04  20 Декабря 2017  /обновлено: 17:05  20 Декабря 2017
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    Собчак объяснила, почему нельзя возвращать Крым Украине

    Киев, 20 декабря. Телеведущая Ксения Собчак, которая в конце октября заявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году, считает, что Россия не может отдать Украине Крым без еще одного референдума.

    «Ну вот представьте, Россия говорит: Крым – не наш больше, мы уходим с Донбасса. То тогда будет? Гражданская война. Это очевидно», — выразила мнение журналистка во время «прямой линии с Украиной».

    Как отметила Собчак, проведение международного референдума — это единственный способ избежать этого, так как нельзя попросту «разбрасываться двумя миллионами людей», сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель».

    Напомним, заявление телеведущей о том, что Крым согласно международному праву принадлежит Украине, проходит психолого-лингвистическую экспертизу.

    Ранее депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара подчеркнул, что ни внешнее давление, ни экономические санкции не смогут повлиять на выбор крымчан, совершенный в 2014 году.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #крым #собчак
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