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ЕС превратился в плавильный котел: эксперты назвали причины санкций ЕК против Польши
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    ЕС превратился в плавильный котел: эксперты назвали причины санкций ЕК против Польши

    17:28  20 Декабря 2017
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    «ЕС превратился в плавильный котел»: эксперты назвали причины санкций ЕК против Польши

    Еврокомиссия (ЕС) в среду, 20 декабря, приняла решение запустить санкционную процедуру в отношении Польши за допущенное, по мнению исполнительной коллегии Европейского союза, властями этого государства отступление от демократических норм в результате судебной реформы, заявил первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Комиссия решила задействовать статью 7», — сказал Тиммерманс.

    Он отметил, что у ЕК «нет других вариантов». Таким образом, Польша будет лишена права голоса в Совете Европейского союза, если другие страны-члены ЕС одобрят такое решение.

    Глубокий кризис внутри ЕС

    Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что вряд ли сама процедура приведет к каким-либо серьезным последствиям. Но сам факт запуска этой процедуры говорит о глубоком кризисе внутри Евросоюза.

    «Есть внешние причины, а вернее, даже симптомы этого кризиса. К ним относятся нежелание Польши и Чехии принимать у себя по квоте беженцев с Ближнего Востока и Африки, принятие законов, ограничивающих в Польше свободу СМИ, перераспределяющих полномочия судов и так далее. Но есть глубинная причина кризиса. Она состоит в том, что утеряна вера в некий проект «счастливого сытого будущего в единой Европе». Изначально ЕС задумывался как объединение разных культур и народов для предотвращения конфликтов на континенте, раскрытия потенциала каждого народа путем объединения усилий. Сейчас же ЕС превратился в некий плавильный котел, где народы теряют свою идентичность, насильственно приводятся к «общему знаменателю» усредненного потребителя товаров», — рассказал Андрей Иванов.

    «ЕС превратился в плавильный котел»: эксперты назвали причины санкций ЕК против Польши

    Не случайно, заметил эксперт, из ЕС вышла Великобритания. Англичане просто захотели остаться самими собой.

    «Есть и другая глубинная причина кризиса. Она касается в большей степени отношений между старыми и новыми членами ЕС. Государства Западной Европы создали союз ради усиления мощи друг друга. А вот страны Восточной Европы вступали в ЕС с целью жить за счет других. А принимали их тоже с одной целью: расширить рынки и уничтожить конкурентов в промышленности и сельском хозяйстве. Но сейчас деньги на субсидии странам Восточной Европы кончились, а рынки уже освоены. И в итоге нарастает напряжение в отношениях. А поводом может быть что угодно. Причем искренне в Брюсселе считают, что истинная причина именно в польских законах. Но это как в отношениях супругов: когда муж просто надоел, жена начинает его пилить за невымытую посуду. В итоге большой скандал. Казалось бы, из-за выеденного яйца, а на самом деле из-за общего напряжения», — резюмировал Андрей Иванов.

    Внутренняя нестабильность

    Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал ФАН решение ЕК.

    «Пользуясь внутренней нестабильностью в Евросоюзе, Варшава решает вопросы по концентрации власти в руках руководства страны без серьезных опасений быть подвергнутой внутриевропейским санкциям со стороны Брюсселя. В целом страны Вышеградской группы, куда помимо Польши входят Венгрия, Чехия и Словакия, в последние годы демонстрируют серьезный потенциал автономии от Брюсселя. Так, Венгрия некоторое время назад изменила конституцию в пользу большей централизации власти, что критиковалось Венецианской комиссией и рядом международных структур за отход от демократического принципа сдержек и противовесов. Против Будапешта руководство ЕС грозилось ввести санкции, однако в итоге ничего не произошло, а премьер-министр Виктор Орбан укрепил собственный авторитет как внутри страны, так и за ее пределами», — добавил Станислав Бышок.

    «ЕС превратился в плавильный котел»: эксперты назвали причины санкций ЕК против Польши

    По словам эксперта, все четыре государства Вышеградской группы отказываются принимать «излишки» экономических мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки, которые хлынули в Европу в 2015 году. За отказ принимать предлагаемую Брюсселем систему «миграционных квот» руководство ЕС также неоднократно грозило вышеградским государствам санкциями, которые, однако, не были реализованы и вряд ли будут когда-либо осуществлены.

    «Дело в том, что ни одна страна ЕС не в восторге от добровольно-принудительного принятия даже небольшого, но крайне взрывоопасного количества мигрантов из стран с иной культурой. Порой говорят о необходимости гуманного отношения к беженцам. Однако подавляющее большинство прибывающих — это крепкие и активные (если не сказать — агрессивные) мужчины призывного возраста, которых назвать беженцами можно с очень большой натяжкой. Плюс, сам по себе факт санкционирования одними европейскими нациями других европейских наций за то, что те отказываются принимать к себе людей, никак не относящихся к Евросоюзу и вообще Европе, выглядит абсурдно. Именно на этом и играет Вышеградская группа и Варшава, которая видит себя лидером Восточной Европы», — рассказал Станислав Бышок.

    Конечно, считает эксперт, речь для руководства Польши и других центрально- и восточноевропейских государств идет не только о защите и укреплении национально-культурного суверенитета и идентичности. Одновременно с этим решаются и вопросы сохранения и укрепления собственной власти, в том числе за счет изменений в собственном законодательстве.

    «Однако поставленные перед выбором между перспективой национального авторитаризма и ассоциированного с Брюсселем «принудительного мультикультурализма», граждане восточноевропейских стран выбирают первый вариант. Учитывая усиление националистических, евроскептических и в целом право-популистских партий во многих странах ЕС, а также трудно дающиеся переговоры по выходу из Евросоюза такого гиганта, как Великобритания, Брюссель не может себе позволить санкционную войну на несколько фронтов — как против России, так и против своих собственных «непослушных» членов», — заключил Станислав Бышок.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #польша #ес #европа
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