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Сбой в работе онлайн-касс в России устранен
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    Сбой в работе онлайн-касс в России устранен

    16:07  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:08  20 Декабря 2017
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    Сбой в работе онлайн-касс в России устранен

    Москва, 20 декабря. Сбой в работе онлайн-касс в России устранен, сообщил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

    «Сбой погашен, купирован, — цитирует Федорова РИА Новости, — все в полном порядке».

    Ранее Федотов сообщил, что российские ретейлеры недосчитались 2,5 миллиарда рублей из-за массового технического сбоя в работе кассовых аппаратов. 

    Сбой в работе онлайн-касс в России устранен

    В среду, 20 декабря, появилась информация о том, что в нескольких магазинах российских розничных сетей произошел сбой в работе контрольно-кассовых аппаратов. Сообщения о проблемах поступили от «Магнита», «Магнолии», DNS, а также ряда автозаправочных станций «Газпромнефть».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сбой #онлайн-касса #устранение
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