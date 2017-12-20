Москва, 20 декабря. Сбой в работе онлайн-касс в России устранен, сообщил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

«Сбой погашен, купирован, — цитирует Федорова РИА Новости, — все в полном порядке».

Ранее Федотов сообщил, что российские ретейлеры недосчитались 2,5 миллиарда рублей из-за массового технического сбоя в работе кассовых аппаратов.

В среду, 20 декабря, появилась информация о том, что в нескольких магазинах российских розничных сетей произошел сбой в работе контрольно-кассовых аппаратов. Сообщения о проблемах поступили от «Магнита», «Магнолии», DNS, а также ряда автозаправочных станций «Газпромнефть».