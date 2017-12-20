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Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
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    Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

    16:03  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:03  20 Декабря 2017
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    Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

    Москва, 20 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсионных выплат до 2020 года. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

    Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января будущего года.

    Ранее закон был принят Государственной думой РФ и Советом Федерации.

    Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

    Напомним, с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы граждан России направляются в страховую часть, то есть предусмотрены на выплаты нынешним пенсионерам.

    В минувшем году заморозку накопительной части пенсии продлили до 2019 года.

    Владимир Путин. Биография 

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #пенсии
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