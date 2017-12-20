Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

Москва, 20 декабря. Российский президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсионных выплат до 2020 года. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 января будущего года.

Ранее закон был принят Государственной думой РФ и Советом Федерации.

Напомним, с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от заработной платы граждан России направляются в страховую часть, то есть предусмотрены на выплаты нынешним пенсионерам.

В минувшем году заморозку накопительной части пенсии продлили до 2019 года.

Владимир Путин. Биография