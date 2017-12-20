Евросоюз запустил санкционный механизм против Польши

Брюссель, 20 декабря. Еврокомиссия запустила механизм применения санкций в отношении Польши из-за нарушения фундаментального принципа независимости суда. Об этом сообщил источник в Еврокомиссии.

«Еврокомиссия приняла решение запустить процедуру по статье 7 Договора о Европейском союзе в отношении Польши», — сообщил источник в комментарии ТАСС.

По его словам, согласно седьмой статье Договора о Европейском союзе Польша может быть лишена права голоса в Совете ЕС.

Ранее Еврокомиссия призвала Польшу отказаться от реализации реформы судебной системы. Кроме того, в ЕК предупреждали, что в противном случае Польша может быть лишена права голоса в Совете ЕС.

Позднее министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Варшава продолжит реализацию судебной реформы, несмотря на угрозы введения санкция со стороны Евросоюза.