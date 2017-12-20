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Политика
Евросоюз запустил санкционный механизм против Польши
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    Евросоюз запустил санкционный механизм против Польши

    16:11  20 Декабря 2017  /обновлено: 16:12  20 Декабря 2017
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    Евросоюз запустил санкционный механизм против Польши

    Брюссель, 20 декабря. Еврокомиссия запустила механизм применения санкций в отношении Польши из-за нарушения фундаментального принципа независимости суда. Об этом сообщил источник в Еврокомиссии.

    «Еврокомиссия приняла решение запустить процедуру по статье 7 Договора о Европейском союзе в отношении Польши», — сообщил источник в комментарии ТАСС.

    По его словам, согласно седьмой статье Договора о Европейском союзе Польша может быть лишена права голоса  в Совете ЕС.

    Ранее Еврокомиссия призвала Польшу отказаться от реализации реформы судебной системы. Кроме того, в ЕК предупреждали, что в противном случае Польша может быть лишена права голоса в Совете ЕС.

    Позднее министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что Варшава продолжит реализацию судебной реформы, несмотря на угрозы введения санкция со стороны Евросоюза.

    Автор: Алексей Громов
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    #евросоюз #польша #ек #совет ес
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