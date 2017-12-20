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Происшествия
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Россия
Путин устранил противоречия в регулировании прибрежного рыболовства
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    Путин устранил противоречия в регулировании прибрежного рыболовства

    18:00  20 Декабря 2017
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    Путин устранил противоречия в регулировании прибрежного рыболовства

    Москва, 20 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый закон, направленный на устранение противоречий в регулировании прибрежного рыболовства.

    Как указано в документе, при прибрежном рыболовстве запрещается выгрузка замороженной продукции, однако разрешается выгрузка переработанной. 

    Данный закон допускает возможность транспортировки, хранения и выгрузки в живом, свежем и охлажденном виде уловов водных биоресурсов и произведенной из них рыбной и другой продукции.

    Напомним, в рамках большой пресс-конференции действующий президент России Владимир Владимирович Путин пообещал подумать о мерах поддержки работников, которые занимались выловом и переработкой окуля. При этом глава государства подчеркнул тот факт, что он поддерживает борьбу за экологию.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Алексей Громов
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